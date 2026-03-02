特朗普不容易再打關稅戰｜曾淵滄

美國最高法院裁定總統特朗普向全世界徵收關稅的行為不合法，這確實是出乎意料的。長久以來，傳媒把美國的法官形容為有很強的政治取向，並指出目前美國最高法院的9位大法官中有6位屬於保守派，故判決或會偏向共和黨的利益。但結果令人大跌眼鏡，有3位被認為是保守派的大法官在這次的判決中投票支持最終判決，這3位大法官中還有兩名是特朗普親自委任的。這說明美國的大法官在法律面前，判決還是完全根據法律原則，而不是根據自己的政治傾向，這是美國之幸、世界之幸。

聯儲局5月後換帥 勿太樂觀

目前美國聯儲局主席鮑威爾也是一位頂天立地的人，他是在2018年被特朗普委任的，2022年再度被拜登委任，任內加息減息，百分百依照自己的專業知識來判斷，保持聯儲局獨立運作，不會因總統委任的「知遇」之恩而聽從總統的指示。美國最高法院的9位大法官及聯儲局主席都是令人尊敬的專業人士。他們守住美國傳統價值，不因為自己是特朗普所委任而對特朗普感恩圖報。

接下來，剛剛被特朗普提名、即將取代鮑威爾擔任聯儲局新主席的沃什就成為了市場焦點。看他是否能守護聯儲局獨立運作、不受總統及政治影響的傳統。也因此，今年5月之後，聯儲局主席換人，是不是一定會馬上減息也成了未知數，大家不可以過度樂觀。

特朗普面對最高法院的判決也是早有準備，最高法院的裁決一出，特朗普馬上引用另一條法例，向全世界的商品徵收10%關稅，第二天，再加至15%。一下子，美國針對全世界的關稅遊戲變了樣，實際上，除了少數國家如中國之外，特朗普針對全世界的關稅在經過談判之後，都已經降到大約是19%左右，以換取這些國家完全取消針對美國產品的入口關稅，同時答應大量購買美國產品，部分國家與地區更答應投資美國，這包括台灣台積電及南韓三星的晶片廠。

現在，特朗普最擔心的是全世界是否會遵守與美國簽署的協議？因此，特朗普也馬上警告全世界，不可以不遵守這些協議，否則得面對更嚴重的制裁。但是，經過最高法院的判決後，特朗普已經不容易再打關稅戰，目前的15%關稅，法律上的有效期限只有150天。當然，特朗普的團隊一定有能力再尋找其他可以用的法律當武器，繼續向其他國家與地區施壓。但是，有最高法院守門，特朗普的關稅戰的確不容易打，這是值得我們樂觀的。

港股步業績期 料好消息多

美股目前處於混亂狀態，一日升一日跌，也影響了港股跟着一日升一日跌。不過不必擔心，整體仍是看好的，現在已經開始進入業績發布期，好消息多得很，看業績不是看簡單的盈利有增長還是退步，更重要的是看所公布的業績與公布前大行的預測有多大的差異。滙控（005）是個好例子，過去一年，滙控股價翻倍，獲利能翻倍嗎？股息能翻倍嗎？因此，在業績公布前，許多大行並不十分看好，結果則是喜出望外，股價也就在公布業績後飛升。

曾淵滄

