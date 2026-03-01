分散投資避過軟件股重災 Mag 7弱勢成低吸機會 兩隻估值貴不看好｜李聲揚

近期股市波動引發廣泛討論，特別是軟件股的表現，但整體市場並非全面崩潰。筆者早前在Patreon寫的「股災十問」系列尚未完結，近期部份板塊股票已反彈，但軟件股遭受重創，無甚起色。

整體市並無真正「股災」

整體而言，股市並無真正「股災」，例如VT（全球股票ETF）近日創歷史新高，筆者自己的投資組合亦達高峰。這並非筆者特別巴閉，皆因大盤指數多處於高位，若跟隨指數投資，投資者幾乎無感波動。筆直過往一再強調分散投資的重要性，早前已建議持有美股者轉向更平衡配置，如增加港股或日股。去年底亦多次勸告，避免過度集中美國中小型科技股或軟件股。未聽從建議者，只能講句「食得鹹魚抵得渴」，風險自負。

若投資組合過度傾斜美國中小型科技股或軟件股，則需反思。筆者自身為例，外界議論股災時，自己組合卻創新高，不僅爽快，更重要的是無憂無慮。這反映分散化的價值：不僅避險，還提供心理穩定。

新經濟不一定好過舊經濟

筆者近一、兩年看好其他市場多於美股，去年美股已跑輸，今年暫時亦然；同時筆者偏好舊經濟股多於新經濟股，人們總以為「新」就是好，其實是盲點。

軟件股表現相當分化，真的需視乎具體公司而定。小型如Duolingo（DUOL）較危險，大型如微軟（MSFT）則無虞。關鍵在護城河：單一業務軟件公司易被AI淘汰，但微軟、Facebook（META）或Amazon（AMZN）等巨頭不易。

讀者曾問，美股大跌為何VIX（恐慌指數）未有大升？根本美股並未大跌；即使微軟從高位跌20%，作為超級巨企亦非系統性崩潰。真正要留意的是Magnificent 7（Mag 7）整體疲弱、微軟跌兩成，但為何指數未大跌？答案是Mag 7以外股票強勁，如Walmart（WMT）市值達萬億美元，此消彼長維持指數穩定。

Tesla和Nvidia估值過高

Mag 7今年表現弱勢，去年亦麻麻，但現在估值竟低於部分舊經濟股。這令筆者對Mag 7整體相對放心，甚至視為值得買入機會，雖未必極廉宜，但再等更低位亦未必會出現。但筆者較為不喜歡Tesla（TSLA）和Nvidia（NVDA），主因估值過高。Nvidia業績雖佳，股價仍插水，這是估值貴的先兆：好消息反致下跌。其他如Facebook、Amazon、微軟、Google（GOOG）、蘋果（AAPL）較安全；有趣的是，蘋果因AI參與少，近期反而跑贏。Amazon預測市盈率竟低於Walmart，反映市場扭曲。

對於其他軟件股，筆者就更為審慎。軟件股ETF如IGV，一個月跌27%，買這些ETF是「假分散」：雖優於單股，但全屬軟件領域，一波打擊仍重挫。筆者現在少買行業ETF，若滿手QQQ（納斯達克100），不如轉些去VOO（標普500），而滿手VOO的，應該再轉到舊經濟股、港股及日本股，以求真分散。

Patreon作者 李聲揚

相關文章：樓市強勁反彈仍受質疑 正是見底訊號 「人人看好才是最危險」｜李聲揚