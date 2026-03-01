韓國股市升勢48%冠全球 三大因素點燃韓大牛市 兩大巨企港股可買 今年均升逾100%

踏入2026年僅兩個月，韓國的綜合股價指數（KOSPI）已大升48%，同期港股恒生指數升3.9%，美股標普500指數僅升0.49%，韓股表現今年來跑贏全球大部分主要市場之外，整體市值已超越法國和德國，成為全球第九大股票市場。KOSPI指數狂飆背後，除了AI算力需求大增令重磅的半導體股急升；韓國政府推動的金融改革，以及國民資金大舉流入，也是推升韓股的主要因素。

韓股急升的行情去年已啟動，KOSPI指數從年初2400點起步，年底收報4214點，全年升逾75%，為1999年以來最大漲幅。進入2026年，韓股升勢進一步加速，周三（2月25日）首次突破6000點大關，周四（2月26日）更創下6307點的歷史新高。

半導體板塊是韓股升市功臣，當中全球最大存儲晶片商三星電子（韓股編號：005930）今年來升近七成；英偉達的主要供應商、另一存儲晶片商SK海力士（韓股編號：000660）年內亦升逾六成。除了大幅跑贏韓股大市，且兩間公司合計市值高達1.3萬億美元，佔韓股總市值的35%。

因素一：AI需求爆發提振硬件股

韓股過去兩年表現一枝獨秀，跑贏全球股市，全因三大利好因素疊加。首先，全球AI產業、AI技術快速發展帶動算力需求爆發，推動高帶寬內存HBM、傳統DRAM等存儲晶片的需求與價格齊升，存儲半導體行業迎來超級周期。有分析指，近期人工智能威脅各行各業的「AI恐慌交易」籠罩著華爾街，但亞洲股市卻不受影響，韓股便以硬件製造業為主、軟件股佔比較低。

因素二：韓國金融改革提振估值

同時，韓國政府推行的一系列金融改革，正逐步提振估值。韓國總統李在明上任後，推動建立公平的股東競爭環境、強化董事會問責制；韓國國會已於今年2月25日表決通過《商法》修正案，強制上市公司在取得庫存股後1年內進行註銷，旨在改善公司治理並提振股市估值，逐步改善長期估值偏低的局面。

因素三：內外資金流入撐起升勢

此外，堅實的資金面支撐亦確保了韓股升勢。本土資金方面，過去韓國家庭資產重視房地產，如今正向金融資產轉移，為韓股帶來更多增量資金入場。野村證券指出，2024年初至2026年1月，韓國投資者存款從50萬億韓元飆升至106萬億韓元，五大銀行活期存款單月減少22萬億韓元，大量資金從銀行大舉流入股市。

外資方面，2025年外國投資者對韓股的投資額增至1327萬億韓元，幾乎是2024年的兩倍，外資持股市值佔比也從2024年的27%升至2025年30.8%，其中持有546萬億韓元的美國投資者成為主要資金來源。

大行上望8000點 料EPS升129%

有大行看好韓股可更上一層樓。野村證券日前的報告，將2026年上半年KOSPI指數目標點位上調至7500至8000點區間，意味著KOSPI指數仍有23%至31%的上漲空間。該行預計，2026年韓股每股收益（EPS）將按年暴增129%，其中存儲半導體企業將貢獻全市場64%的淨利潤。斐波那契資產管理全球公司首席執行官Jung In Yun則認為，韓股要進一步上漲將取決於企業盈利兌現情況，以及升市能否從少數半導體巨頭，擴散至更廣泛的板塊。

港股可買三星及SK海力士2x產品

韓股過去兩年大升，全憑三星電子及SK海力士兩大巨頭帶動。有資產管理公司去年在港股市場推出三星電子及SK海力士的每日槓桿(2x)產品，分別是南方東英三星電子每日槓桿(2x)產品（7747）及南方東英SK海力士每日槓桿(2x)產品（7709），它們以掉期為基礎的合成模擬策略，盡量貼近相關股票每日表現的兩倍；兩隻產品今年來分別升212%及146%。

該公司亦有推出三星的兩倍反向產品，名為南方東英三星電子每日反向(-2x)產品（7347），由於是押注三星股價向下，該產品今年來大跌74.8%。

