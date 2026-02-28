小朋友利是錢大豐收 父母全數買美股掀討論 理財專家︰學懂半花半儲更重要

農曆新年剛過，小朋友的利是「大豐收」，家長如何引導子女善用這筆資金，成為理財教育的重要一課。有年輕夫婦分享，其剛出生的嬰兒收到約一萬元的利是錢，打算全數買入美股VOO（追蹤標普500指數的ETF），並計劃日後持續月供，待孩子18歲成年後才取出，引起不少討論。究竟這種「全倉美股」的策略是否穩健？若家長「心臟不夠強大」、怕美股大幅波動，又應如何配置？認可財務策劃師李澄幸接受《星島頭條》訪問時認為，美股ETF本身已由一籃子股票組成，做法可取，但仍可進一步分散投資。

宜分散兩至三個市場

李澄幸指出，若假設家長是幫子女的利是錢存起來，投資相比存放家中或銀行活期戶口更為可取。因儲蓄起來不外乎幾個選擇，一是利是放在家，不然就是放銀行戶口，因此投資較為可取。

對於有新手家長將孩子的利是錢，全數押注美股ETF的VOO。他指出，VOO是一籃子股票組合，本身已相對穩健。若家長計劃持續月供，李澄幸建議可考慮進一步分散投資，除了美股外，亦可加入亞洲及歐洲市場的ETF，例如以「美股、亞洲、歐洲」各佔一定比例。

他又提醒家長需定期檢視組合，當孩子接近18歲、即將需要用錢時，應提早在幾年前開始將資產轉移至債券等較低風險、相對不太波動的資產。

李澄幸提醒家長需定期檢視組合。

不熟美股可選債券基金

不過，並非所有家長都熟悉美股，亦有人擔心風險過高，李澄幸建議這類人考慮債券基金作替代品。因銀行定存雖然保本，但長遠息口未必能維持高位，債券基金風險程度相對較中性。

他又分析，「不熟悉」可分為三個層次：一是不知買甚麼股票，二是不知何時買入，三是不了解自己的風險承受能力。「如果用ETF或基金，理論上一籃子就不需要去特定挑選股票；如果真的月供又有紀律，風險相對亦較可控。」但若家長屬於第三種情況，例如見到戶口跌10%便感到焦慮，他則建議採取更保守策略。

利是錢學儲蓄也學消費

對於應否為子女開立銀行戶口，李澄幸非常贊成，讓小朋友認識金錢，以及學習管理自己的金錢，「儲錢在銀行戶口裡面，其實小朋友會知道有利息，雖然利息不顯著，但讓他知道真實的（銀行）運作。」

若已經擁有金錢概念的小學生，收到約1萬元利是錢可如何分配？李澄幸建議採取「一半一半」方法，可鼓勵他儲起一半的利是錢，另一半則用於消費，因利是錢對小朋友而言是一筆「比較大的錢」，是好好學習理財的第一堂課。除了學儲蓄，學習用錢「消費」這個行為也很重要。若利是金額較大，家長可因應實際情況調整作引導。例如詢問小朋友有甚麼想買，看看會用上多少錢，也是學習「財政預算」的好機會。