財政預算案2026｜強積金推「全自由行」首階段涵蓋2025年5月後入職僱員

投資理財
更新時間：12:31 2026-02-25 HKT
發佈時間：12:31 2026-02-25 HKT

財政司司長陳茂波宣讀《財政預算案2026》，他提及強制性公積金計劃管理局（積金局）正逐步推行強積金「全自由行」安排。今年將落實首階段方案，涵蓋2025年5月1日或之後入職的僱員。

政府計劃於明年上半年提交條例修訂草案，將「全自由行」擴展至上述日期前入職的現有僱員，讓更多打工仔能夠自主選擇強積金受託人及計劃。

此外，積金局建議優化向僱主追討拖欠供款的程序，以加強保障僱員權益。同時，當局亦計劃為受託人及相關服務供應商在投資強積金方面增加彈性。積金局將於今年諮詢持份者，政府隨後會提交相關條例修訂草案。

