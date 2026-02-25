Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱研加快落實國債期貨 人民幣櫃台納港股通 引高質發行人增發人幣債

投資理財
更新時間：11:56 2026-02-25 HKT
發佈時間：11:56 2026-02-25 HKT

財政司司長陳茂波今早宣讀《財政預算案2026》，提到國家 「十五五」規劃建議提出推進人民幣國際化，提升資本項目開放水平，他表示香港會發揮獨特優勢，積極配合國家發展策略，具體措施包括：

一、人民幣業務資金安排的總額度在月初倍增至2000億元人民幣，有助推動金融機構便利企業和客戶在貿易及跨境業務等更廣泛使用人民幣；

二、推動人民幣與其他區內貨幣實現更便捷的外匯報價及交易，減低交易成本；

三、定期發行不同年期的人民幣債券，以豐富離岸人民幣市場產品和完善離岸人民幣債券收益率曲線；

構建離岸人幣利率曲線

四、 聯同業界積極拓展離岸人民幣利率曲線的構建，研究強化短中期利率市場價格發現功能的具體措施；以及

五、 吸引高質量發行人增加在香港發行人民幣債券，開拓新興市場，促使更多跨境人民幣交易在港進行。

探索持續優化債券通

為豐富互聯互通，政府會積極與內地研究加快落實在港推出國債期貨、將房地產投資信託基金（房託基金）納入互聯互通、將人民幣交易櫃台納入港股通，以及探索持續優化債券通。

