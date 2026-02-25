積金評級稱2月MPF人均賺941元 受累兩大資產 日股基金表現最佳

距離月底僅剩一周，強積金研究機構「積金評級」表示，截至2月20日，2月份強積金投資回報暫錄得約0.28%升幅，但最終能否保持正回報尚存變數；若按絕對金額計算，強積金投資收益約45億元，即479萬強積金成員平均每人獲利941.1元。

倘1月及2月正回報 屬良好訊號

積金評級指出，儘管月底能否錄得正回報仍不確定，但歷史數據表明若2月最終收漲，2026年強積金成員或可持謹慎樂觀態度。過去10次強積金在1月及2月均錄得正回報的年份中，有7次全年最終實現正回報，平均回報率約14.36%。

值得關注的是，2月份強積金表現主要受兩大股票類別拖累，美國股票及中港股票兩類資產本月預計將錄得負回報，暫時分別跌0.71%及2.53%；相反，日股基金及亞洲基金表現佳，2月分別暫升5.57%及3.31%。

表一：積金評級指數各資產類別回報表現（截至2月20日）

計入供款後，按當前投資表現估算，強積金總資產2月底預計將達到約1.618萬億元，較1月底增75億元，連續第十個月創歷史新高，相當於479萬強積金成員平均賬戶結餘約33.74元，較1月底增1,567元。

關稅及AI衝擊等因素仍不確定

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，強積金在馬年開局波動不定，最終能否保持增長仍存變數，主要由於月底表現很大程度上將取決於持續發酵的關稅問題、人工智能對相關行業衝擊，以及美國對伊朗潛在軍事干預等不確定因素。叢川普指出，多重因素疊加，更凸顯了分散投資與長線規劃的重要性。

