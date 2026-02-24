Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

GUM指強積金2月至今人均暫賺336元 港美股基金齊跑輸

投資理財
更新時間：14:12 2026-02-24 HKT
發佈時間：14:12 2026-02-24 HKT

強積金顧問公司GUM表示，截至2026年2月16日，強積金市場於本月保持整體平穩，2月暫時人均錄得正回報336元，年初至今累積增加11,421元。月內股票基金指數輕微下跌0.5%，主要是美國股票及香港股票基金負回報所拖累。

年初至今人均回報仍達1.14萬元

GUM指出，2月暫時GUM強積金綜合指數微升0.1%，而年初至今累積增長3.5%。在主要資產類別中，混合資產基金表現較佳，2月暫錄得0.8%升幅；固定收益基金亦錄得溫和增長0.3%；但股票基金指數下跌0.5%。

日股基金最佳 2月暫升逾5%

本月股票基金整體表現分化，其中日本及亞洲股市表現明顯優於其他市場，日本股票基金升幅達5.2%，年初至今回報亦達9.3%，GUM指，主要受惠於日企盈利改善與日圓溫和走勢。至於跌幅最大的為香港股票基金（追蹤指數），跌2.5%，其次為香港股票基金跌2.1%；而美國股票基金亦跌1.8%。年初至今，兩隻香港基金分別仍升3.9%及4.7%，而美股基金累跌0.8%。

懶人基金持續正回報

俗稱「懶人基金」的預設投資策略基金，在2月持續錄得正回報，其中65歲後基金及核心累積基金分別錄得0.7%與0.4%的升幅，GUM指，顯示其穩健配置在市場波動中依然具備抗震能力。年初至今，核心累積基金錄得2.5%的增長，而65歲後基金則錄得1.6%的正回報。

GUM倡持續保持多元化組合

GUM指出，年初至今三大基金類別均維持正面增長，推動成員人均回報已突破11,400元。該機構建議成員持續保持多元化組合，並因應自身風險承受能力調整股債比例，以平衡短期波動與長期退休回報目標。

積金局：MPF應以長線投資角度看待

積金局回應指，提醒強積金計劃成員，強積金是跨越超過40年的長線投資，無人能準確預測市場走向，計劃成員應以長線投資的角度看待強積金。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
22小時前
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
11小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
22小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
8小時前
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
8小時前
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
01:15
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
商業創科
6小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
22小時前
財政預算案2026︱電動車「一換一」傳取消？業界：已準備通宵營業試車 倘取消生意勢「半年寒冬」
社會
7小時前
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
時事熱話
3小時前