GUM指強積金2月至今人均暫賺336元 港美股基金齊跑輸

強積金顧問公司GUM表示，截至2026年2月16日，強積金市場於本月保持整體平穩，2月暫時人均錄得正回報336元，年初至今累積增加11,421元。月內股票基金指數輕微下跌0.5%，主要是美國股票及香港股票基金負回報所拖累。

年初至今人均回報仍達1.14萬元

GUM指出，2月暫時GUM強積金綜合指數微升0.1%，而年初至今累積增長3.5%。在主要資產類別中，混合資產基金表現較佳，2月暫錄得0.8%升幅；固定收益基金亦錄得溫和增長0.3%；但股票基金指數下跌0.5%。

日股基金最佳 2月暫升逾5%

本月股票基金整體表現分化，其中日本及亞洲股市表現明顯優於其他市場，日本股票基金升幅達5.2%，年初至今回報亦達9.3%，GUM指，主要受惠於日企盈利改善與日圓溫和走勢。至於跌幅最大的為香港股票基金（追蹤指數），跌2.5%，其次為香港股票基金跌2.1%；而美國股票基金亦跌1.8%。年初至今，兩隻香港基金分別仍升3.9%及4.7%，而美股基金累跌0.8%。

懶人基金持續正回報

俗稱「懶人基金」的預設投資策略基金，在2月持續錄得正回報，其中65歲後基金及核心累積基金分別錄得0.7%與0.4%的升幅，GUM指，顯示其穩健配置在市場波動中依然具備抗震能力。年初至今，核心累積基金錄得2.5%的增長，而65歲後基金則錄得1.6%的正回報。

GUM倡持續保持多元化組合

GUM指出，年初至今三大基金類別均維持正面增長，推動成員人均回報已突破11,400元。該機構建議成員持續保持多元化組合，並因應自身風險承受能力調整股債比例，以平衡短期波動與長期退休回報目標。

積金局：MPF應以長線投資角度看待

積金局回應指，提醒強積金計劃成員，強積金是跨越超過40年的長線投資，無人能準確預測市場走向，計劃成員應以長線投資的角度看待強積金。