低門檻高息股尋寶 最高逾12厘 4000元入場涵蓋各行業 最平藍籌股一手僅800元

每年農曆新年逗利是後，都是年輕人學習理財的良機，股市有不少高息或明星股可供選擇，但入場費隨近年港股回升變貴，動輒過萬元，但其實仍有不少低門檻高息股尋寶。《星島》盤點24隻一手入場費4000元以下的股份，最高股息率可達12厘，板塊涵蓋多個行業，當中更有一些屬AI概念股；而且名單上更有一隻千億市值的高息藍籌股，入場費低於800元。

港股在過去蛇年大升逾32%，是8年來表現最好，即使以恒生綜合指數計，過去一年亦升逾23%。低門檻高息股的生態亦重新洗牌，過往佔一定比重的金融股錄得一定升幅後，其派息回報變成吸引力不足，是次選股集中在4厘回報以上、每天有一定成交額的股份，部分股價表現亦跑贏恒生綜指，篩選後主要板塊為電訊、消費、能源、醫療、本地股等領域，亦有一些是知名製造商、賭股等。

能源股涵蓋公用股港燈 港華自研晶片有憧憬

名單較常見是能源股，其特點是市值龐大、高流通量，擁有防守力，因每股股價便宜而成功納入低門檻高息股，包括港燈（2638）、華潤燃氣（1193）、中國燃氣（384）等，股息率則較低，介乎4.5至6.3厘。過去一年部分燃氣的銷售平平，令股價受壓，但大行唱好股息率開始吸引。另一邊廂，港華智慧能源（1083）正從傳統燃氣營運商轉型為數碼能源服務公司，聚焦零碳工業園區管理，旗下項目亦應用自研「港華芯」晶片管理智能監測設備。

本地股有起色 及早部署收高息

低門檻股份常見本地股的身影，是次名單包括太興集團（6811）、優品360（2360）及莎莎國際（178）。本港餐飲及零售業仍在捱打，但部分企業盈利已見好轉，莎莎早前受惠旅客來港增長，去年底止季度同店銷售按年大增14.7%，錄得較預期更理想銷情。值得注意是，太興股息率高達12厘，但當中包括特別息，即使撇除該因素亦有逾5厘，而其純利在去年上半年大升2.8倍；至於優品360則持續派發高息，股息率已超過10厘。

本地電訊股有6厘 傳統現金牛派高息

至於三隻名單上的電訊股，亦是本地股份，包括和電香港（215）、數碼通（315）及香港寬頻（1310），向來是傳統低門檻之選，股息率4.9至6.5厘。各電訊商近年受惠外遊的漫遊服務需求，錄得較佳的經營現金流，支持持續派息。

內需股知名度高 百威亞太最平

不少知名內需股的入場門檻亦很低，包括佐丹奴（709）、中國飛鶴（6186）、百威亞太（1876）及特步國際（1368），其中百威亞太屬藍籌股一員，但其一手入場費只需783元，股息率仍有5.6厘。而佐丹奴及中國飛鶴股息率也有8.8及7.2厘。

醫療產業鏈有選擇 派特股有10厘

在醫療板塊上，醫療器械供應商威高股份（1066）及前稱「必瘦站」的完美醫療（1830）上榜。兩股優點各異，威高股份獲大行看好其血液淨化設備前景；而完美醫療過去不時將盈利回報股東，常常派發特別息，令股息率企於10厘以上，但需注意其股價持續受壓。

名單上最高息為汽車零件製造商信邦控股，股息率達12.5厘。

平價中特估、賭股息率吸引

另外，部分其他行業亦是低門檻高息股之一，包括「中特估」概念的中鐵建（1186）、物管股綠城管理（9979）、家具生產商敏華控股（1999）、賭股永利澳門（1128）等，這些股份亦有充足現金流及派息政策。

Tesla供應商信邦控股達12厘 晶片商中電華大門檻低

至於名單上最高息為汽車零件製造商信邦控股（1571），股息率達12.5厘，其屬於特斯拉產業供應商之一，比大型股份不輸蝕。另一方面，中電華大科技（085）是少見的平價半導體公司，一手不足3000元，近年派息比率穩定在30%水平，其主打車用安全晶片及物聯網安全方案，或成未來增長動力。