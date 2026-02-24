本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」

農曆新年期間，本港寬頻市場掀減價戰，各大服務商針對公屋及居屋用戶推出限時優惠，1000M（千兆）光纖寬頻月費最低降至75元。多間營運商均推出月費98元或以下的計劃，並附送路由器（router）、會籍或現金券等禮品。記者查詢發現，各商戶優惠還存在較大議價空間，如香港寬頻（HKBN）公屋月費可低至88元，較官方定價更低，反映搶客之爭極為激烈。

香港寬頻推多款「快閃優惠」

香港寬頻推出多款「快閃優惠」，其1000M光纖上網月費98元，合約期24或36個月，贈送WiFi 6路由器、myTV SUPER基本版會籍及防毒軟件等。該公司亦設有「自選計劃」，月費129元，客戶可從Disney+、愛奇藝會籍或家居電話等禮品中四選一。

寬頻服務價格比較

HKT網上行設學生及長者優惠

HKT網上行（HKT）為轉台客戶提供月費98元的1000M計劃，合約期36個月，豁免安裝費，並贈送現金券及NOW TV精選組合。使用指定銀行信用卡或出示學生證，可享額外回贈或免費提升網速。該公司另設長者計劃，500M寬頻月費88元，附贈家居電話。

HGC「特選公居屋」月費最平

環球全域電訊（HGC）的優惠價格最具競爭力，針對「指定特選公居屋」的1000M寬頻月費低至75元。該公司同時推出三合一組合，月費89元包括寬頻、家居電話及WiFi 6路由器。所有計劃均免安裝費，合約期內提供一次免費搬遷服務。

中移香港設180日生效寬限期

中國移動香港（CMHK）的新春優惠則較彈性，其1000M計劃設有180日生效寬限期。月費對公屋戶為78元起，私樓戶98元起，現有手機客戶可享額外月費折扣及「Mylink」積分回贈。

為直觀比較價格，記者以筲箕灣愛東邨（公屋）及大圍田心村（私人屋苑）為例，查詢四大品牌的1000M光纖及無線寬頻計劃（見表）。

在公屋光纖服務方面，CMHK的1000M計劃月費78元起，並豁免三個月月費。HGC提供雙重選擇，1000M月費89元起並於2月28日前登記可獲400元回贈，或可選月費75元起的無回贈計劃。HKBN及HKT的1000M月費均為98元起，兩者均附送WiFi 6路由器。

私樓光纖服務月費可不足百元

至於私人屋苑光纖服務，整體價格高於公居屋區域。在田心村，HGC未提供覆蓋；HKBN的1000M月費218元起，附送60日亞太旅遊數據卡等服務；HKT的1000M計劃月費98元起，附送400元現金券；CMHK的1000M計劃月費88元起，提供三個月月費豁免。

無線寬頻方面，CMHK的每月300GB計劃月費98元。HKBN的300GB計劃月費168元；HKT的250GB計劃月費108元，附送WiFi6路由器；HGC的200GB計劃月費雖然僅為78元，但用量較其他供應商少。

本報發現，各寬頻商的新春優惠較為彈性，反映競爭非常激烈。有HKBN銷售人員向本報表示，以港島愛東邨公屋住戶為例，選用1000M光纖服務可額外獲減免一個月月費；亦有銷售稱月費可低至88元，較官方定價（98元）更低。

另外，有HKT的銷售人員甚至表明，只要上台，可為用戶爭取更多電視頻道使用優惠。