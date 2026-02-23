擁100萬資金買股好過買樓 關焯照看好銀行及地產股 15%押注一隻AI股｜百萬倉

「若今日有100萬元，你會買甚麼？」財經名家、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，雖然港樓現時仍處於相對低位，但100萬元不算太大筆金額，因此會選擇買股票而非買樓。不過，港股當中可買入本地地產股，例如恒地（012）、長實（1113）也屬基本因素穩健、財力雄厚的地產商。雖然有大行料恒地會削減派息，但關焯照相信即使減派息，該股仍有約5厘多的股息率，而且樓市好轉也利好股價。

銀行股必買 渣打升幅料勝滙豐

另外，他直言銀行股也是「必買」，因滙豐（005）及渣打（2888）這些國際銀行股近來「強者越強」，財富管理業務前景尤其看俏。兩股之中他會選擇渣打，相信其上升空間較滙豐更佳，一來滙豐近月已上升太多，二來是渣打有涉足穩定幣、RWA（真實世界資產，Real World Assets）等金融科技項目，相長未來增長空間也較大。以上兩個板塊的港股合共佔組合的40%資金、即40萬元。

無懼AI泡沫論 吼兩類「袋錢」股

至於美股，雖然過去一段時間不時興起人工智能（AI）泡沫論，關焯照坦言不用擔心，各科技巨頭的早前公佈季績已更新其資本開支金額，相信未來一兩季也不會再重現類似震盪。不過AI相關股當中，他建議先選擇光通訊（Optical Communication）、存儲晶片兩個板塊，可佔整個組合約35%資金、即35萬元。因各大科技巨企大灑金錢興建數據中心，也要用上這類公司的產品，直言是屬於「他（巨企）出錢、你（光通訊、存儲晶片股）袋錢」，他點名Lumentum (LITE) 、Ciena(CIEN)等光通訊可留意。

其後還有15%資金，他認為可有兩個選擇，一是買入貨幣市場基金（Money Market Fund），因這些基金流動性高，留意到其他投資機會可隨時套現，如大型科企股價有突破的話可買入。另外他預期美國今年或再減息一至兩次，買這類基金既可賺息，減息時也能賺價，是較為穩陣的選擇。

Alphabet取代英偉達成AI股王

第二個選擇則是將這15萬元全數買入Google母公司Alphabet（GOOG），Google的AI大模型去年獲好評，並擁有自家AI晶片TPU。他相信Google已在AI大戰中脫穎而出，「現在已是股王了，取代了英偉達（NVDA）」。

在生成式AI技術興起之初，市場曾擔憂Google搜尋業務會被取代，最終也證實了沒有受威脅。而Alphabet早前宣佈發行罕見的「100年期債券」，他坦言此舉更顯示該企的信心，「你問英偉達會否生存100年，我也不敢想，但Google覺得他自己的黏性，可以持續100年，所以這件事我覺得很有信心」，相信年底上望400美元。

提到英偉達，關焯照相信其具「爆炸性」高增長期已接近尾聲，運算速度再快下去也未必有太大分別，相信該企明年增長會逐步放緩。

10%持黃金ETF 告誡勿做槓桿

另外，地緣局勢持續緊張，黃金近日重上每盎司5100美元，關焯照建議持有約5%至10%的黃金，但一再強調千萬不要做槓桿，宜在約4400至4600美元的水平買入黃金ETF。

總括而言，關焯照建議40%資金投入港股，包括本地地產及銀行股；35%買美股上AI基建相關的光通訊及存儲晶片股；10%買黃金，而最後15%可買貨幣市場基金保持靈活性，或全數押注Google母公司Alphabet，因他相信Google已是AI大戰中的贏家。

記者：葉卓偉

