張德熙料金價未來兩季挑戰6000美元 港金所夥阿里開發交易平台

更新時間：11:07 2026-02-20 HKT
發佈時間：11:07 2026-02-20 HKT

香港黃金交易所今日舉行「丙午年新春開市儀式」，由財經事務及庫務局副局長陳浩濂主禮，香港黃金交易所主席張德熙、副主席謝滿全及立法會議員李惟宏，共同競價成交第一口金，999金定價為46,518元，離岸人民幣金條定價則為1,107.8元。 現場展示近半噸黃金及白銀，價值過億港元，為歷屆新春開市展示最多數量。

現時仍處牛市初中期

張德熙表示，過去幾年金價已打好根基，現時仍處牛市初中期，若發生美伊戰爭，料金價稍作調整後再上，預計今年第二、三季有望挑戰每盎士6,000美元水平。

他又指，香港黃金交易所正式與阿里巴巴集團（9988）成員公司亞博科技合作開發國際貴金屬交易平台、結算系統以及數字商品區塊鏈，提供的服務包括現貨、期貨、數字黃金B2C交易、清算中心、場外OTC交易等。

已見逾30家國際黃金企業

他表示，過去一年港金所優化機構企業管治、增添機構透明度，並且積極開放與國際金融機構、金商、鑄電商等緊密聯繫，過去幾個月接見逾30家國際黃金企業，洽談合作、或加入成為會員的機會等。

另外，交易所正式會推出9999紀念銀條，下月3日公開訂購。

香港黃金交易所在開市儀式展示近半噸黃金及白銀，價值過億港元。

