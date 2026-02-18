Banker棄高薪轉賣珍珠奶茶 老闆以為「瘋了」 如今變年收入45億全球品牌

高薪厚職的銀行工作是不少人的夢想，但有人卻認為高薪無法讓其感到滿足，毅然決定辭職及轉賣珍珠奶茶創業。據CNBC報道，貢茶（Gong cha）全球創辦人兼董事長Martin Berry早於2011年在新加坡第一次接觸到貢茶後，竟然於2013年底辭去銀行工作，並全心投入珍珠奶茶銷售，當時其老闆甚至認為他「瘋了」；不過，經過10多年努力，貢茶已從一個區域品牌發展成一個全球品牌，在30個國家擁有超過2,000家門市，且於2024年收入高達5.78億美元（約45億港元）。

高薪無法讓其感到滿足

報道指出，Martin Berry在30多歲時，已在世界各地的銀行辦公室擔任高層職位，負責管理數萬億美元的資產；然而，經過一段很長時間的工作後，他發現高薪已經無法讓他感到滿足，認為「那裏一切都只關注風險管理，而不是承擔風險」，直言「不喜歡它缺乏創業精神」。

貢茶方面，原本由吳振華於1996年在台灣創立，在Berry加入之前，為一家在亞洲4個國家設有門市的茶飲店。在2011年時，Berry在新加坡發現一間門店外大排長龍，從而接觸到貢茶這個品牌，並開始意識到其潛力，最終決定辭去銀行工作及親自飛往台灣拜訪創辦人，且迅速達成協議，讓其成為了這家茶飲店的總代理。

「價格親民」是關鍵優勢

Berry表示，當年投入畢生積蓄約250萬美元（約1,950萬港元），將公司帶入第五個市場——韓國，並在2012年與妻子在首爾開設第一家貢茶門市。他坦言，一開始投入珍珠奶茶生意時並不容易，每天必須長時間工作，甚至親自準備飲料及服務顧客。不過，這令他注意到學生們非常喜歡價格便宜及好味的飲料，讓其意識到「價格親民」是一個關鍵優勢。

「選址借勢」吸引新客戶

此外，另一核心策略在於「選址借勢」，將店舖設在星巴克等知名連鎖店旁邊，試圖吸引咖啡消費客群，加上在社交媒體上大量曝光的擴散效應，吸引韓國大型百貨公司主動提出合作，同時與現代汽車簽署協議開設櫃位，讓貢茶品牌在韓國門市數量大幅增加。

「加盟模式」助快速擴張

Berry又指，業務真正轉捩點是採用了「加盟模式」，讓其他創業者可使用其品牌開設門市，公司則提供原料、配方及營運支援，令公司快速擴張的同時，可以保持較低成本。

值得一提的是，隨着貢茶業務規模擴大，亦曾進行一系列資本化運作。其中私募股權公司UCK Partners於2014年收購了貢茶韓國的控股權；到了2017年，Berry更主導了一次「反向收購」，由韓國子公司收購台灣母公司，為品牌注入更多資源，並加速進軍美國、墨西哥等西方市場；直到2019年，私募股權基金TA Associates又收購了貢茶全球多數股權，Berry則繼續以共同創辦人與董事長的身份參與事務。

Berry強調，創業需要極大勇氣，但恐懼感也可成為動力，又指時機永遠不會完美，唯有果斷放手一搏，鼓勵創業者應把握當下，制定計畫及全力以赴。

相關文章：31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意

相關文章：前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」

相關文章：由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」

相關文章：63歲媽媽將興趣化為副業 煮出近400萬年收入品牌 疫情險死反成轉捩點