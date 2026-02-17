馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」

隨着農曆馬年到來，加上金價回調，內地黃金珠寶集散地深圳水貝市場迎來新一輪消費巔峰。內媒報道，水貝市場客流量顯著回升，而在眾多黃金產品中，1克重的「馬年紀念金鈔」憑藉保值與紀念雙重屬性，成為現象級「爆款」，目前已全線斷貨。

《華夏時報》報道，先前因金價衝高而積壓的消費需求，在價格回調後迅速釋放。截至2月12日，水貝金條價格報每克1163元（人民幣，下同），較1月底1411元的銷售價格大幅回落，市場客流量出現顯著回升。水貝多家黃金櫃檯職員表示，傳統的金項鏈、金手鐲持續熱銷，而針對年輕群體的奧特曼及公仔等小克重吊墜亦大受歡迎。

然而，最受歡迎的產品莫過於售價約1100元、重1克的馬年紀念金鈔。由於印有卡通馬圖案，充滿馬年氛圍，該產品目前已全線斷貨。有顧客表示，相比傳統的千元現金金利是，1克重的馬年金鈔兼具理財與紀念屬性，「紀念理財一舉兩得」。

除了批發市場，各大銀行亦是金鈔銷售的主戰場。《縱覽新聞》報道，中國建設銀行今年推出的「春晚馬年壓歲金」備受矚目。據介紹，該系列自2015年首發以來已連續推出 12年，今年作為生肖系列的「收官之作」，更融入了央視春晚吉祥物元素，兼具備藝術價值與美好寓意，受到消費者高度關注。早在今年1月底，已有顧客咨詢金鈔產品。

其他銀行的金鈔同樣熱賣，中國工商銀行手機應用程式顯示，該行推出的0.5克「國寶生肖金（馬）」金鈔已售出逾2萬套，頁面顯示「缺貨」。

中國銀行石家莊裕東支行推出的「馬上有福」金鈔，正面採用蔚縣剪紙傳承人周淑英剪纸作品《如意生肖馬》，背面則印有河北11地市及雄安新區的地標，地方特色鮮明，吸引不少顧客專門尋找。

分析：傳統習俗與保值需求的完美契合

業內人士分析指出，金鈔熱銷是多重因素共同催化的結果。農曆新年作為傳統節日，壓歲錢承載著長輩對晚輩的祝福與關愛，而金鈔將這一習俗與黃金的保值屬性相結合，滿足了消費者情感表達與價值收藏的雙重需求。同時，各機構在產品設計上不斷推陳出新，融入文化元素和地方特色，進一步提升了產品的吸引力和收藏價值。

