Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」

投資理財
更新時間：10:38 2026-02-17 HKT
發佈時間：10:38 2026-02-17 HKT

隨着農曆馬年到來，加上金價回調，內地黃金珠寶集散地深圳水貝市場迎來新一輪消費巔峰。內媒報道，水貝市場客流量顯著回升，而在眾多黃金產品中，1克重的「馬年紀念金鈔」憑藉保值與紀念雙重屬性，成為現象級「爆款」，目前已全線斷貨。

《華夏時報》報道，先前因金價衝高而積壓的消費需求，在價格回調後迅速釋放。截至2月12日，水貝金條價格報每克1163元（人民幣，下同），較1月底1411元的銷售價格大幅回落，市場客流量出現顯著回升。水貝多家黃金櫃檯職員表示，傳統的金項鏈、金手鐲持續熱銷，而針對年輕群體的奧特曼及公仔等小克重吊墜亦大受歡迎。

然而，最受歡迎的產品莫過於售價約1100元、重1克的馬年紀念金鈔。由於印有卡通馬圖案，充滿馬年氛圍，該產品目前已全線斷貨。有顧客表示，相比傳統的千元現金金利是，1克重的馬年金鈔兼具理財與紀念屬性，「紀念理財一舉兩得」。

除了批發市場，各大銀行亦是金鈔銷售的主戰場。《縱覽新聞》報道，中國建設銀行今年推出的「春晚馬年壓歲金」備受矚目。據介紹，該系列自2015年首發以來已連續推出 12年，今年作為生肖系列的「收官之作」，更融入了央視春晚吉祥物元素，兼具備藝術價值與美好寓意，受到消費者高度關注。早在今年1月底，已有顧客咨詢金鈔產品。

其他銀行的金鈔同樣熱賣，中國工商銀行手機應用程式顯示，該行推出的0.5克「國寶生肖金（馬）」金鈔已售出逾2萬套，頁面顯示「缺貨」。

中國銀行石家莊裕東支行推出的「馬上有福」金鈔，正面採用蔚縣剪紙傳承人周淑英剪纸作品《如意生肖馬》，背面則印有河北11地市及雄安新區的地標，地方特色鮮明，吸引不少顧客專門尋找。

分析：傳統習俗與保值需求的完美契合

業內人士分析指出，金鈔熱銷是多重因素共同催化的結果。農曆新年作為傳統節日，壓歲錢承載著長輩對晚輩的祝福與關愛，而金鈔將這一習俗與黃金的保值屬性相結合，滿足了消費者情感表達與價值收藏的雙重需求。同時，各機構在產品設計上不斷推陳出新，融入文化元素和地方特色，進一步提升了產品的吸引力和收藏價值。

相關文章：馬年最強生肖——財運篇 屬羊有貴人扶持 屬雞桃花極旺可轉化財富
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
17小時前
移英「多仔婆女星」全家低調返港 極大膽自爆閨房秘密 七年抱三有秘訣？
移英「多仔婆女星」全家低調返港 極大膽自爆閨房秘密 七年抱三有秘訣？
影視圈
14小時前
美專家緊盯春晚人形機械人。 央視
人形機械人組團上春晚 美國專家緊盯
即時中國
14小時前
馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺
馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺
投資理財
6小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
16小時前
電子拜年必備！10大馬年新春WhatsApp Sticker安全、免費下載 迪士尼/Sanrio/chiikawa
電子拜年必備！10大馬年新春WhatsApp Sticker安全、免費下載 迪士尼/Sanrio/chiikawa
生活百科
20小時前
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
生活百科
3小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
2026-02-16 11:30 HKT
郭羨妮遭指控「片場隨處大便」 首爆20年鬱結曾患嚴重抑鬱症 老公朱少杰竟演過《尋秦記》
郭羨妮遭指控「片場隨處大便」 首爆20年鬱結曾患嚴重抑鬱症 老公朱少杰竟演過《尋秦記》
影視圈
19小時前
王菲在今年央視春晚所配戴的耳環，再次成為網絡熱話。央視截圖
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
3小時前