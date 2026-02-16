陶冬稱人民幣資產機會來了 科技自主牛市顯現 警示美債風險 「黃金買貴不會買錯」

近期人民幣匯價持續向上，外資投行唱好中國聲音不絕於耳，相關資產前景備受看好。淡水泉（香港）總裁兼首席經濟學家陶冬近日接受內媒《澎湃新聞》訪問時亦表示，「對人民幣資產的看好程度是過去七、八年來最高」，並明言「機會已經到來」。他又指，中國經濟已從「吃水泥紅利」轉向「吃數據紅利」，科技自主創新領域的牛市已顯現。

資產為王關注兩大方向

陶冬認為，當前已進入「資產為王」的時代，並有兩大方向值得關注，其一是遠離（海外）央行控制的資產，二是緊跟科技突破浪潮，兩條路徑均有效抵禦通脹和政策波動帶來的風險。

聯儲局長遠以寬鬆為主

對於聯儲局政策動向，陶冬認為長遠來看貨幣政策仍將以寬鬆為主，但短期或處於觀察期。他解釋指，「美國政府大規模支出形成巨大財政赤字，海外資金回流本土債市，聯儲局必須為財政兜底，貨幣政策和財政政策本就是同一枚硬幣的兩面」；不過，美國服務業物價上漲是結構性問題，短期難以將整體通脹穩定在2%的政策目標附近，是牽制聯儲局決策的重要經濟因素。

政治層面博弈不可忽視

他提到，政治層面的博弈也不可忽視，鮑威爾任期至5月結束，為彰顯政策獨立性，今年上半年按兵不動的可能性較高；相反，下半年隨着美國中期選舉臨近，新任聯儲局主席可能採取更激進減息動作，「未來6至9個月內利率可望降至3%左右的中性水平，降幅或超當前市場預期」。

警示美債市場面臨風險

陶冬更重點警示了美債市場面臨的風險，「三十年前我入行時，業界視美債為零風險資產，但這一邏輯已在三個層面被顛覆」，其一是2008年後量化寬鬆反覆實施，央行對非常規貨幣政策工具的依賴已成常態；第二，日本、德國等主要經濟體利率攀升，引發過去滯留海外的資金回流本土；第三，特朗普政策加劇美元信用疑慮，傳統盟友對美債的無條件信任已然鬆動。

貴金屬具長期配置價值

隨着美元信用隱憂浮現，陶冬指現階段黃金「只會買貴不會買錯」，而且銅在AI與電網建設中同樣面臨結構性需求，若銅價持續高企，鋁也可能成為AI基建的替代金屬，並成為國家戰略儲備一部份，因此整體來看，貴金屬與有色金屬板塊具備長期配置的價值。

今年料成AI應用落地年

另一方面，陶冬亦預判2026年將成為AI產業的「應用落地年」，競爭焦點將從「拼參數、拼技術」轉向「拼應用、拼盈利」，並進入洗牌階段，財務脆弱的公司可能因融資困境引發連鎖反應。他特別警示，AI已成為美國經濟的核心動能，相關投資佔總投資規模逾50%，大量資金沉澱在銀行、債券與私募信貸，「一旦AI板塊出現劇烈調整，可能觸發系統性風險，屆時聯儲局與白宮勢必介入救市，政策走向或將出現戲劇性轉折。

首要風險來自「擁擠交易」

陶冬亦警示，2026年市場的首要風險並非來自基本面，而是「擁擠交易」，當共識過於一致時，微小的擾動可能引發劇烈調整，其中美債與AI板塊都與此潛在的風險密切相關。此外，財政可持續性正成為全球隱憂，美國赤字佔GDP比例已達6.8%，法國、英國等主要經濟體的赤字率也處於高位，一旦某個大型經濟體爆發債務危機，在當前國際政策協調機制乏力的背景下，可能引發連鎖金融動盪。

