Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶冬稱人民幣資產機會來了 科技自主牛市顯現 警示美債風險 「黃金買貴不會買錯」

投資理財
更新時間：11:27 2026-02-16 HKT
發佈時間：11:27 2026-02-16 HKT

近期人民幣匯價持續向上，外資投行唱好中國聲音不絕於耳，相關資產前景備受看好。淡水泉（香港）總裁兼首席經濟學家陶冬近日接受內媒《澎湃新聞》訪問時亦表示，「對人民幣資產的看好程度是過去七、八年來最高」，並明言「機會已經到來」。他又指，中國經濟已從「吃水泥紅利」轉向「吃數據紅利」，科技自主創新領域的牛市已顯現。

資產為王關注兩大方向

陶冬認為，當前已進入「資產為王」的時代，並有兩大方向值得關注，其一是遠離（海外）央行控制的資產，二是緊跟科技突破浪潮，兩條路徑均有效抵禦通脹和政策波動帶來的風險。

聯儲局長遠以寬鬆為主

對於聯儲局政策動向，陶冬認為長遠來看貨幣政策仍將以寬鬆為主，但短期或處於觀察期。他解釋指，「美國政府大規模支出形成巨大財政赤字，海外資金回流本土債市，聯儲局必須為財政兜底，貨幣政策和財政政策本就是同一枚硬幣的兩面」；不過，美國服務業物價上漲是結構性問題，短期難以將整體通脹穩定在2%的政策目標附近，是牽制聯儲局決策的重要經濟因素。

政治層面博弈不可忽視

他提到，政治層面的博弈也不可忽視，鮑威爾任期至5月結束，為彰顯政策獨立性，今年上半年按兵不動的可能性較高；相反，下半年隨着美國中期選舉臨近，新任聯儲局主席可能採取更激進減息動作，「未來6至9個月內利率可望降至3%左右的中性水平，降幅或超當前市場預期」。

警示美債市場面臨風險

陶冬更重點警示了美債市場面臨的風險，「三十年前我入行時，業界視美債為零風險資產，但這一邏輯已在三個層面被顛覆」，其一是2008年後量化寬鬆反覆實施，央行對非常規貨幣政策工具的依賴已成常態；第二，日本、德國等主要經濟體利率攀升，引發過去滯留海外的資金回流本土；第三，特朗普政策加劇美元信用疑慮，傳統盟友對美債的無條件信任已然鬆動。

貴金屬具長期配置價值

隨着美元信用隱憂浮現，陶冬指現階段黃金「只會買貴不會買錯」，而且銅在AI與電網建設中同樣面臨結構性需求，若銅價持續高企，鋁也可能成為AI基建的替代金屬，並成為國家戰略儲備一部份，因此整體來看，貴金屬與有色金屬板塊具備長期配置的價值。

今年料成AI應用落地年

另一方面，陶冬亦預判2026年將成為AI產業的「應用落地年」，競爭焦點將從「拼參數、拼技術」轉向「拼應用、拼盈利」，並進入洗牌階段，財務脆弱的公司可能因融資困境引發連鎖反應。他特別警示，AI已成為美國經濟的核心動能，相關投資佔總投資規模逾50%，大量資金沉澱在銀行、債券與私募信貸，「一旦AI板塊出現劇烈調整，可能觸發系統性風險，屆時聯儲局與白宮勢必介入救市，政策走向或將出現戲劇性轉折。

首要風險來自「擁擠交易」

陶冬亦警示，2026年市場的首要風險並非來自基本面，而是「擁擠交易」，當共識過於一致時，微小的擾動可能引發劇烈調整，其中美債與AI板塊都與此潛在的風險密切相關。此外，財政可持續性正成為全球隱憂，美國赤字佔GDP比例已達6.8%，法國、英國等主要經濟體的赤字率也處於高位，一旦某個大型經濟體爆發債務危機，在當前國際政策協調機制乏力的背景下，可能引發連鎖金融動盪。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
15小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
2026-02-15 12:00 HKT
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
15小時前
fb香港突發事故報料區影片截圖
00:21
機場離境大堂英漢搗亂 推倒智能櫃枱砸爛鐵柱 涉刑毀等2罪被捕
突發
1小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
15小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
1小時前
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
4小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
14小時前