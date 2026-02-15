Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

散戶投資失敗多「短視」 錯把噪音當趨勢 5大方法建正確思維｜李聲揚

更新時間：08:41 2026-02-15 HKT
投資市場瞬息萬變，很多人每日追逐股價起跌、社交媒體上的新聞熱點，結果往往因短視而因小失大，甚至蒙受損失。短視心態加上「近期偏差」（Recency Bias），是大多數散戶失敗的主因。本文簡述其危害，並提供實用方法，幫助讀者建立更穩健的投資思維。

高買低賣 回報遠低市場

短視投資指過份在意短期波動，忽略長期價值。「近期偏差」則是大腦傾向把最近發生的事當成未來常態。例子有不少，例如疫情期間不少「網紅股」（meme stocks）喪炒，網民便以為股票可以不看基本面，結果在2022年就損失慘重。同樣地，也是疫情期間，Cathie Wood的ETF表現出色，網民也以為她就是股神再世，甚至不少人認為畢菲特已經過時。結果之後，就應驗了畢菲特的一句：潮退就知誰人不穿泳褲。

這些行為的核心問題是：把短期噪音當長期趨勢，升幾個月以為永遠只升不跌，跌幾個月又以為世界末日。最後是高買低賣，長期回報遠低於市場平均。一街少年股神也文也武，最後卻多數遠遠落後於指數。

港股受中美關係、內地政策、全球息口影響大。新聞24小時更新，加上手機App推送即時報價，令人難以保持冷靜。行為金融研究顯示，受「近期偏差」影響的投資者，長期年化回報通常比指數低2至4個百分點，對退休規劃影響甚鉅。

拉長投資視野 分散配置

可以如何解決？是有點難度，皆因短視和「近期偏差」是人性。要克服並不容易，以下是一些方法：

首先，是拉長投資視野，應該視投資為十年以上長跑，而非短期投機。選擇有強勁護城河的成功企業，享受盈利增長帶動股價。

第二，當然是分散配置，不要all-in單一板塊或地區，買指數ETF固然是方法，但的確有點沉悶。若想選擇個股的話，應該分散不同行業，也不是只買美股或只買港股。

第三，就是定期定額投資，最能克制情緒，每月固定金額買入心水股票或ETF，自然做到平均成本法，市場跌時自然買多，變相做到「別人恐懼時我貪婪」。

建立紀律框架 取代情緒

第四是重視基本面，買入公司前想一想：業務有沒有長期競爭力？財務穩不穩？估值合理嗎？

最後，是建立紀律框架，設立一個粗略的資產比例（例如60%美股，40%港股），不要偏離太多。寫投資日誌（trade log），記錄每次買賣理由，事後檢討。當然不用寫一千字，錄段音也可以。

投資不是賭快錢，而是買優質資產並耐心等待價值實現。關掉即時報價，拉闊視野，用紀律取代情緒。讀者若能摒棄短視與「近期偏差」，財富增長之路將更穩、更遠。

Patreon作者 李聲揚

