赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位

踏入2026年丙午馬年，及至2027年為60年一遇的「赤馬紅羊劫」。堪輿學家唐碧霞指，歷史上這兩年往往伴隨著重大的變革與動盪。她表示，馬年立春八字呈現「傷官見官，其禍百端」之兇象，全球地緣政治將陷入極度緊張，歐美西方國家更是「是非星」入主，戰爭風險急升，天災人禍與經濟衰退恐將接踵而來。

唐碧霞指，2026年天干地支為丙午，2027年為丁未，這兩年在傳統術數中被稱為「赤馬紅羊劫」，又指古語有云「丙午丁未之歲，天下有大亂」，這兩年往往是歷史轉折點，代表劇烈變革、改朝換代甚至是戰火連天。

她又指，目前正值「下元九運」初期，全球局勢本就不穩，更預測未來兩年全球將面臨嚴峻考驗，包括疾病傳染病肆虐、氣候反常、糧食及水資源危機等。她特別提醒大眾，務必為這兩年的動盪做好充分的心理與物質準備。

國家之間不守規 公約恐成廢紙

2026年立春八字，日元己土坐於寅月，雖得年柱丙午火生旺由弱轉強，但命局中「傷官」天透地藏。唐碧霞解釋，食傷代表拒絕約束、不服規管，形成了「傷官見官，其禍百端」的格局。在國際政治上，則象徵著國家之間因利益衝突而不再遵守規則，國際公約容易被單方面撕毀，合作減少，固執己見。八字中「身旺無財」，財星匱乏，意味國家間將因經濟貿易產生嚴重磨擦，甚至「因財失義」。全球經濟發展動力不足，國家債務問題將日益惡化，大眾需提防經濟大衰退及隨之而來的社會動盪。

地緣政治方面，唐碧霞點名西方國家例如如英國、美國將是風暴中心。2026年「三碧是非星」飛臨正西，三碧主吵架、爭執及戰爭；到了2027年更有「二黑病符星」接力。這意味著歐美地區未來兩年局勢極不穩定，極易因利益引發戰爭或嚴重的外交衝突。

預警「水火」兩類天災易出現

此外，丙午年火氣極旺，地支寅午會火局，呈現「火重缺水」之象。唐碧霞預警，農曆四月、五月、八月、九月、十月及十一月將是災難頻生，全球容易出現與「水、火」相關的極端天災，特別是在正南及西北地區，潛在災難包括海嘯、洪災、森林大火、火山爆發、大型爆炸及能源危機等。

網絡騙案更猖狂 必須提高警覺

社會民生方面，受「廉貞化忌」影響，人際關係將變得緊張，社會包容度下降，人心躁動，導致罪案率上升。唐碧霞更特別提到，下元九運對應易經「離卦」，離卦特徵為「外實內虛」，象徵外表光鮮但內在腐朽，預示會有更多包裝華麗的騙徒出現。她警告，網絡詐騙、虛擬資產騙案將日益猖狂，騙徒手法層出不窮，民眾必須提高警覺，切勿被表象迷惑。

驛馬星動 移民及回流潮將持續

儘管大環境凶險，但並非全無生機。地支寅木伏吟為「驛馬」，主遷移與走動，預示移民潮及回流潮將持續，人口流動頻繁。流年「六白偏財星」飛入正北，唐碧霞指出，這對大灣區及北上發展有利，配合未來20年「北面見水」的零神方旺氣，經濟潛力巨大。

然而，她亦提醒，雖然北方有財運，但農曆正月、五月、七月、八月及九月需特別留意大型海陸空交通意外。北上求財的同時，亦要注意食品安全及傳染病風險，方能趨吉避凶。

相關文章：馬年風水攻略——職場篇 保飯碗及防小人有法 開工要避相沖日子

相關文章：馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺

相關文章：馬年最強生肖——財運篇 屬羊有貴人扶持 屬雞桃花極旺可轉化財富