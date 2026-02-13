Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局AI功夫MV宣傳防騙 副總裁阮國恒獻唱 「親身上陣」對決騙徒

更新時間：12:55 2026-02-13
發佈時間：12:55 2026-02-13

金管局今年的防騙宣傳項目以「全民聚焦 對抗罪蕉」為主題，繼續突破傳統，以熱血的功夫遊戲為全新概念，並由副總裁阮國恒「親身上陣」及獻唱。

該MV運用人工智能（AI）將他化身為遊戲角色，與騙徒「嗱喳蕉」展開對決，以充滿電玩風格的功夫場景，呈現AI阮國恒與騙徒過招，金管局指，MV中一招一式都象徵對騙術的拆解和反擊，亦期望令防騙訊息更易「入屋」。

MV中猙獰的「嗱喳蕉」身分百變，能瞬間輕鬆切換聲線和造型，化身成黃牛黨、客戶服務員、速遞員及美女，試圖誘騙市民的信任、個人資料和辛苦積攢的金錢。金管局希望透過這場刺激的「正邪對唱」，凝聚社會關注，鼓勵市民提高警覺，合力撃敗騙徒陷阱。 

MV預告片已透過金管局社交媒體平台發布，完整版將於稍後正式推出。 

金管局副總裁阮國恒與「嗱喳蕉」展開對決。
防騙歌曲由阮國恒親自獻唱，繼續以突破傳統手法提醒市民小心中招。
MV以功夫遊戲為概念，有多個與「嗱喳蕉」埋身搏鬥場面。
MV以AI協助創作，充滿電玩風格。

MV預告片：《全民聚焦 對抗罪蕉》 AI功夫MV預告片

鼓勵以「轉數快」或電子錢包派利是

另外，金管局近日發佈「馬管家」馬年賀歲動態貼圖，以金管局原創角色「馬管家」為主角，共有十款動態貼圖，涵蓋節日祝福、日常轉帳、金融創新及防騙等主題。該局鼓勵市民以「轉數快」或其他電子錢包派發利是，同時提醒市民在向親友送上節日祝福時，留意保護存款、提防詐騙。

貼圖系列已上載至官方平台，並請市民務必經官方渠道下載。WhatsApp用戶可於網址：whatsticker.online/p/781320YRPwk4T/HK/zh或WhatSticker應用程式搜尋「金管局 – 2026馬年行大運」下載；微信用戶可於「香港金融管理局」微信公眾號下載。

籲市民在節日期間應保持高度警惕

金管局又表示，近期有騙徒透過即時通訊軟件發送附有釣魚二維碼或超連結的假冒賀年貼圖或電子利是，誘騙用戶收取利是或賀卡，盜取個人資料或金錢。市民在節日期間應保持高度警惕。該局重申，局方不會就個人財務事宜聯絡市民，亦不會透過短訊或超連結引導市民進行交易或提供任何個人敏感資料。
 

↓即睇減息部署↓

