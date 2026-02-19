Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

堪輿學家教犯太歲趨吉避凶 屬鼠波動大恐破財 屬馬兩段日子宜捐血洗牙

投資理財
更新時間：06:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-19 HKT

2026丙午馬年有四大生肖犯太歲。正所謂「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，犯太歲的年份往往意味運勢起伏與變動。堪輿學家唐碧霞指出，生肖屬馬、鼠、兔及牛的人士，為馬年四大犯太歲生肖。她提醒，相關人士在新一年需特別謹慎，但亦毋須過份恐慌，只要掌握正確的化解方法，依然可以趨吉避凶，平安度過。

肖馬：容易自尋煩惱 自我內耗

屬馬將面臨「值太歲」及「刑太歲」的雙重夾擊。唐碧霞指出，值太歲意味著人生將出現不少變化，若無法以傳統喜事例如結婚、添丁、置業或創業來「沖喜」的話，則容易在感情、事業、財運或住屋方面經歷動盪。

更值得留意的是，馬年出現「午午自刑」之象。唐碧霞解釋，「自刑」代表容易自尋煩惱、心態封閉，自我內耗的情況會比往年嚴重。屬馬者今年想法會比較多，容易鑽牛角尖，人際關係亦因此變得緊張，易因誤會與人發生爭執。幸好，今年仍有不少吉星高照，整體運程尚算有支撐。她特別建議肖馬者在農曆五月及十一月進行捐血或洗牙，主動應驗血光之災，並多做善事積福。

肖鼠：必須謹慎理財 避免高風險

在四個犯太歲生肖中，屬鼠的朋友運勢最為波動。唐碧霞表示，今年受「子午相沖」影響，為「沖太歲」之年，意味整年運勢變化頻繁，包括感情、住屋、事業甚至健康，都可能出現重大轉折。

最令人擔憂的是，屬鼠者今年「完全沒有吉星高照」，凡事只能靠自己親力親為。同時，命宮中出現「大耗」及「欄杆」兩顆凶星。「大耗」代表大破財，屬鼠的朋友必須謹慎理財，避免高風險投資；「欄杆」則寓意困難重重，需要抱著「關關難過關關過」的心態面對。唐碧霞直言，屬鼠者需做好心理準備面臨較大動盪，若能「一喜擋三災」最為理想，否則面對是非小人時務必謹慎行事。

肖兔：勿刻意辦喜事 減少探病問喪

屬兔的朋友在馬年為「破太歲」。雖然影響力相對輕微，但「破」字帶有破壞、損害之意，主要體現在人際關係和情緒上。不過，肖兔者毋須過份擔心，因為今年有「天德」、「天喜」及「福星」等多顆吉星拱照，凡事能遇難呈祥。唐碧霞建議，屬兔者今年不宜刻意舉辦喜事，反而應多參與親友的喜慶場合沾沾旺氣，切記盡量減少探病問喪，以免招來災禍。

肖牛：人際關係平平 少說話多做事

至於屬牛的朋友則為「害太歲」，主今年人際關係平平，容易犯小人或遭人陷害。所幸影響力較小，唐碧霞贈言屬牛者秉持「少說話、多做事」的原則，謹言慎行，避免無心之失得罪他人，便能有效減輕犯太歲的不利影響，整體運勢依然不錯。

專家教路：三大化解太歲大法

面對犯太歲的挑戰，唐碧霞列出了三大傳統化解方法。其一為「一喜擋三災」，特別是運勢波動較大的生肖屬馬值太歲及鼠的沖太歲人士，若能在新一年籌辦結婚、置業、添丁或創業等喜事，能主動應驗「變動」之象，將不利轉化為吉運。

其二，可以攝太歲保平安。 犯太歲人士應在立春後即2026年2月4日至農曆正月十五日期間，前往廟宇進行攝太歲儀式，祈求太歲爺保佑新一年事事順利。

其三，主動化解血光之災， 犯太歲年份健康運通常較差，唐碧霞建議屬馬及屬鼠人士可在農曆五月及十一月主動捐血、洗牙或進行詳細身體檢查，另外屬兔可以農曆二月及農曆八月，屬牛則是農曆六月及農曆十二月。

另外，平日亦應避免潛水、滑雪等高危活動，並多行善舉，幫助有需要的人，既能積福又能化解戾氣。

