馬年風水攻略——職場篇 保飯碗及防小人有法 開工要避相沖日子

2026年丙午馬年一眾「打工仔」能否升職加薪、遠離是非，除了靠自身努力，辦公室風水佈局亦是不可忽視的助力。堪輿學家唐碧霞教大家如何運用「左青龍右白虎」原則佈局，並針對升職、保飯碗、防小人及健康運勢，傳授獨門風水陣法，助大家在馬年職場步步高昇。

首選初三吉時開工 次選初六

一年之計在於春，唐碧霞建議打工一族或老闆們可按自身生肖避開相沖日子，選取良辰吉日啟動工作模式，例如發送首封工作電郵或開啟電腦等。

首選吉日為農曆正月初三即新曆2月19日，吉時為午時即上午11時至下午1時。當日財喜臨門，惟當日沖馬，屬馬的朋友若選擇此日開工，宜在吉時內進行簡單儀式即可。

若初三未能開工，次選吉日為農曆正月初六即新曆2月22日，吉時同樣為午時，當日沖雞。雖然是周日，適合輪班工作者或在家處理公務以應驗開工之象。

最後一個吉日為農曆正月十二即新曆2月28日，吉時亦為午時，當日沖兔。大家可根據實際工作安排靈活選擇。

辦公桌佈局：左高右低 靠山要穩

除了擇日開工，辦公桌的擺設亦大有學問。唐碧霞強調，辦公室風水必須遵循「左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武」的四大原則。

「左青龍、右白虎」代表桌面的左右佈局。唐碧霞解釋，左手邊代表青龍方，宜高不宜低，建議擺放文件架、高身的觀葉植物或疊高文件，形成「青龍壓白虎」之勢，象徵有貴人扶持，權力穩固。相反，右手邊為白虎方，宜低不宜高，盡量擺放滑鼠、電話或筆記簿等低矮物品，以免白虎抬頭招致小人。

「前朱雀」是指座位前方的空間，必須保持乾淨整齊，不宜堆放雜物，象徵前途一片光明。「後玄武」則代表座位後方，必須要有「靠山」。她建議椅子最好選用高背椅，椅背高過頭部為佳，代表凡事有貴人撐腰。若椅子太矮，可主動加裝頭枕。此外，座位背後宜靠實牆，象徵步步高昇；若背對走廊、通道或洗手間門口，則氣場不穩，易犯小人或遭人篤背脊，需特別留意。

四大風水陣：升職、加薪、保飯碗、遠離是非

針對不同的職場願望，唐碧霞亦提供四大風水陣助催運。其一，催旺升職運的東北方。馬年四綠文昌星飛臨東北方，希望升職的朋友，可在家中或辦公室的東北位置，擺放四枝毛筆，並配合「文殊菩薩星輝塔」。平日佩戴文殊菩薩手鐲，亦有助開啟智慧，增強人際關係與工作表現。

其二，催旺加薪運的正東方。想加薪則要鎖定八白財星所在的「正東方」。唐碧霞建議在該位置擺放水種大葉植物、錢箱，以及八粒黑財神旺財金元寶，以土生金之局催旺財氣。

其三，保飯碗自製「靠山陣」。 經濟前景不明朗，避免被裁員是首要任務。唐碧霞教路，可將一件黃色或啡色的外套掛在椅背上，或在辦公桌上擺放一塊大圓石春（或八粒白石），寓意為自己創造穩固的「靠山」，增強事業運。

其四，遠離是非防小人的正西方。馬年三碧是非星飛臨正西方。要避開職場明爭暗鬥，可在此方位擺放粉紅色物品，如粉紅卡紙、粉紅地氈等，以化解是非口舌。

