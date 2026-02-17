馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺

踏入2026丙午馬年，堪輿學家唐碧霞指馬年事業運最強的三大生肖之一為屬牛人士，在多顆重量級吉星護航下，由去年低迷狀態「逆襲」奪下榜首；屬羊及屬猴則分列第二、三位。唐碧霞指出，這三個生肖在新一年若能善用「貴人」與「走動」的契機，事業表現將能如虎添翼，扶搖直上。

第一位：牛

雖然屬牛的朋友在2026年面臨「害太歲」，但唐碧霞強調，仍掩蓋不了其強勁的事業運。屬牛者在馬年迎來了堪稱「夢幻組合」的三大事業吉星，運勢較過去兩年有飛躍式進展。紫微與龍德兩顆是強而有力的貴人星，代表新一年會獲得有力人士的提攜與賞識。唐碧霞建議屬牛者應主動展現才華，爭取表現機會；另外國印星象徵「手執帥印、大權在握」，預示職位晉升與權力擴張，加薪幅度亦令人滿意。

但仍需慎防人際關係的小摩擦及財運波動，處事應秉持「少說話、多做事」原則，如有出差，需提防「天厄」星帶來的突發小意外。

第二位：羊

排名第二的屬羊，在馬年與太歲達成「午未相合」，代表人際網絡極其順遂。今年是肖羊者落實長久計劃的黃金年份，多勞多得，表現亮眼。

太陽吉星代表遠方貴人及男性貴人。若從事與男性相關行業，例如賽馬、音響、男士用品等，或上司為男性，事業表現將特別出色。另外，亦有天空星，代表天馬行空的靈感。對於從事創意、廣告、設計行業的屬羊朋友，這一年將會靈感湧現，作品極具影響力。此外亦有金輿星， 象徵古代達官貴人的車輛，不僅主財富，也寓意事業路途平坦，進展順利。

第三位：猴

屬猴的朋友在2026年終於擺脫了與太歲的沖合影響，整體運程趨向穩定，並憑藉「驛馬」與「文昌」兩大吉星，成功躋身事業榜前三名。驛馬星主走動、出差。唐碧霞直言，屬猴者在馬年必須貫徹「動中生財」的策略，越是走動、越是開拓海外市場，事業運就越旺。