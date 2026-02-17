Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬年最強生肖——財運篇 屬羊有貴人扶持 屬雞桃花極旺可轉化財富

投資理財
更新時間：06:00 2026-02-17 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-17 HKT

踏入2026丙午馬年，堪輿學家唐碧霞指馬年財運最旺的三大生肖排行榜，由屬羊的朋友拔得頭籌，屬雞及屬馬的朋友則緊隨其後。唐碧霞表示，雖然馬年整體經濟環境充滿變數，但這三個生肖因得到強大的吉星高照，無論在正財收入還是偏財投機方面，都有望在逆市中突圍而出。

第一位：羊

在2026年財運排行榜中，屬羊榮登榜首。唐碧霞解釋，屬羊的朋友在馬年與太歲達成「午未相合」，代表人際關係將得到大大提升，凡事有貴人扶持。在吉星方面，屬羊迎來「太陽」及「金輿」星，太陽星代表有強大的男性貴人支持，特別有利於從事與男性相關行業，例如男裝、汽車、電子產品等的朋友；金輿星則在古代象徵帝王貴人乘坐的豪華車輛，寓意「裝滿錢的車」，象徵財源滾滾而來，正財與偏財皆理想。

第二位：雞

屬雞在2026年的財運排名第二，其財運與人緣息息相關。唐碧霞指出，肖雞者今年適逢紅鸞星動，人緣與桃花極旺，能將好人緣轉化為實質財富。此外，肖雞者同時擁有玉堂吉星， 代表金玉滿堂，預示今年將有大豐收，是「求財得財」的一年，財運比過去的蛇年有顯著進步。

第三位：馬

雖然屬馬在2026年處於「值太歲」及「刑太歲」的犯太歲年份，運勢起伏不定，如能進行傳統喜事沖喜，例如結婚、添丁、置業或創業，則能主動應驗犯太歲的變化以作沖喜之用，減少因犯太歲而造成的影響。

雖然犯太歲，但令人驚喜的是，其財運表現依然強勁，排名第三。唐碧霞分析，肖馬者今年有金匱吉星護航。「金匱」即象徵裝滿金銀珠寶的保險櫃，代表肖馬者在新一年具備極強的聚財能力，無論是正財還是偏財，皆有不錯的入帳機會。另外，「將星」與「歲駕 則代表領導才能得到發揮，事業發展理想，間接帶動收入增加。

