滙豐進駐年宵熟食攤位 信用卡及PayMe用戶優惠一文睇清

滙豐信用卡首次進駐維多利亞公園年宵市場，於2月11日至16日推出《最紅大廚》「煮將出馬」熟食攤位，聯同多間本地餐廳，為市民及遊客帶來超過20款新春特色賀年美食，該行信用卡客戶及ayMe應用程式用戶享有消費優惠。

據該行早前進行的客戶調查，預計每位到訪年宵市集的市民平均消費約800元，其中約兩成（即約160元）將用於品嚐熟食，其餘則用於購買乾貨及其他年宵商品。滙豐表示，透過今次活動不僅支持本地餐飲業，以美食款待來自世界各地的遊客，展現香港獨特魅力，更希望為客戶帶來超越銀行服務的創新體驗。

滙豐信用卡優惠：

以滙豐信用卡或Mastercard扣賬卡購買年宵熟食攤位代幣，即可享每枚20元（原價25元）的折扣優惠。

在2月10日至28日期間，於「最紅大廚」年宵熟食攤位或任何本地餐飲商戶，以滙豐信用卡單一消費滿200元，可參加滙豐Reward+小遊戲，有機會贏取滙豐限量版紀念麻雀套裝一套（連$388「獎賞錢」）或其他獎品。

由2月11日至3月31日，憑滙豐信用卡於多家指定「最紅大廚」參與餐廳簽賬可享低至7折專屬餐飲優惠。

PayMe用戶優惠：

1. 於PayMe應用程式領取電子優惠券，享5元折扣

2. 轉轉賞

-於攤位以PayMe單一消費滿45元，可玩一次轉轉賞，可贏取高達800元的餐飲禮券。

-於PayMe應用程式進入轉轉賞頁面參加，獲得的禮券只限於指定「最紅大廚」合作餐廳使用。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務零售銀行主管彭淑貞（左一）、滙豐香港區市場策劃主管岑卓耀（右二） 及韓國米芝蓮三星主廚安成宰為年宵熟食攤位揭幕。