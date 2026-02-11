鑽石寒冬 龍頭商料「賣到非洲」 受累結婚人數大減 年輕夫妻寧選人造鑽

黃金及白銀市場近日衝高後急跌，但整體而言仍處高位；相反，全球鑽石市場早已步入寒冬，天然鑽石價格暴跌，加上人造鑽石衝擊，連鑽石龍頭商也成為急於甩手的「燙手山芋」。據《金融時報》報道，De Beers母公司英美資源行政總裁Duncan Wanblad指出，很大機會將De Beers出售予一個「公私營合作財團」，當中非洲多國政府成潛在買家，意味這家由南非人Cecil Rhodes於1888年創立、曾經主宰全球鑽石供應的巨企，或將重新賣回非洲國家手中，甚至是一個象徵鑽石產業從殖民與跨國礦業巨頭主導，轉向產地國掌握更高話語權的關鍵轉捩點。

曾控制全球85%鑽石分銷

綜合媒體報道，過去半年黃金及白銀價格屢創新高，但鑽石卻未能跟漲，甚至可能在2026年維持下跌趨勢。更值得留意的是，鑽石本身並不稀缺，但供應卻被限制以操控價格，直至21世紀初，De Beers仍控制全球80%至85%的鑽石分銷渠道。同時，De Beers也曾發起一場史上最成功的營銷活動，提出鑽石代表恒久（A Diamond is Forever）的口號，將昂貴的鑽石產品與愛情承諾緊密綁定。

天然鑽價格急挫 4年跌6成

根據鑽石標準指數（Diamond Standard Index） 最新數據顯示，天然鑽石價格自2022年高位的每卡6,720美元跌至目前每卡2,670美元，重挫逾60%，原因包括更便宜的實驗室培育鑽石、中國奢侈品消費放緩，以至美國對全球主要鑽石打磨國印度徵收進口關稅，導致鑽石流通受阻。

此外，結婚人數急劇下降之餘，年輕消費者對傳統鑽石的執着度亦有所下降，如今許多夫妻寧願選擇實驗室培育鑽石，因為同樣的預算可以買到更大或品質更高的鑽石。有分析師更警告，市場必須在可預見的未來適應較低的銷售和價值。

在鑽石市場崩潰的背景下，De Beers業績亦備受打擊。英美資源本月發出警告，預期下周公佈年度業績時，可能被迫再次減記（Write-down）De Beers的資產價值，並將是該公司3年內第3次作出減記。

非洲3國擬接貨 博茨瓦納成關鍵

對於De Beers的潛在出售計劃，Wanblad指出售進程已「相對深入」，並希望能於今年內完成。他又透露，最終買家「幾乎肯定」會包括非洲國家博茨瓦納政府（Government of Botswana），該國目前已持有De Beers 15%股權，其總統Duma Boko一直多次公開表示希望增持。

除了博茨瓦納，其他非洲鑽石出產國亦蠢蠢欲動。安哥拉（Angola）官員在南非礦業大會上透露，有意收購De Beers約20%至30%股權；而生產De Beers約一成鑽石的納米比亞（Namibia），據報亦正考慮競投少數股權。Wanblad則指出，最終買家很可能是一個由政府及私人實體組成的財團，而博茨瓦納將是關鍵決定因素，因為他們是業務的核心股東。

無視賤賣批評 交易象徵意義大

儘管部份分析師批評集團選在市場谷底出售資產，但Wanblad回應，「我們應專注於為股東創造最佳回報的業務，而持有De Beers並不符合這一目標。」他又坦言，交易完成的時間表主要取決於買方融資進度，而非市場好壞。

另有分析認為，若交易最終由非洲政府與私人財團共同接手，將不只是一次資產轉移，而是象徵鑽石產業從殖民與跨國礦業巨頭主導，轉向產地國掌握更高話語權的關鍵轉捩點。對於非洲國家而言，這是奪回資源主導權的機會；對英美資源集團而言，則是止血及重新聚焦核心業務的選擇。