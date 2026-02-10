WeLab Bank增外幣定存選項 最高達3.3厘
更新時間：14:43 2026-02-10 HKT
發佈時間：14:43 2026-02-10 HKT
WeLab Bank（匯立銀行）宣佈，升級外幣定期存款服務，除了現時提供的11種主要貨幣定存選項如港元、美元、人民幣、澳元及英鎊外，亦增設加拿大元、歐羅、紐西蘭元、新加坡元、日圓及瑞士法郎的定存選項。
此外，該行表示已設立全城最低外幣匯率，客人用港元兌換外幣時，WeLab Bank沒有在匯率上作任何差價加成。
以下為各主要貨幣定存利率：
港元：1個月0.5厘、3個月2.6厘至2.7厘、6個月2.6厘至2.75厘、12個月2.4厘至2.8厘
美元：1個月3厘、3個月3.3厘、6個月3.3厘、12個月3.2厘
人民幣：3個月及6個月1.3厘
澳元：3個月3厘至3.1厘、6個月2.9厘至3厘
英鎊：3個月3.3厘及6個月3.2厘
加拿大元：3個月2厘及6個月1.9厘
歐羅：3個月及6個月1厘
紐西蘭元：6個月2厘
新加坡元：3個月及6個月0.5厘
日圓：1個月0.01厘
瑞士法郎：3個月0.01厘
