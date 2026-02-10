投資大忌「超」字陷阱｜曾智華

讀者應記得，兩周前本欄大字標題《小心黃金爆煲》，文末筆者強調不常有的直覺——Again, I Smell Something Bad！兩日後，本報社論也和應：金價飆升避險加投機，居安思危防泡沫爆破。

就在當日，黃金神奇斷崖式下插，任何在5,000美元前跟上車又或用槓桿炒黃金者「一網成擒」，不知何日返家鄉了。

相關文章：小心黃金爆煲｜曾智華

老友紛紛來訊：「碌Sir，點解你可以睇得咁準？有乜法寶㗎？」冇法寶！小弟已是70過外「老翁」，當然不會在投資上冒險，更不會傻吓傻吓趁墟，故此絕不高追買賣黃金。

黃金爆煲相當正常，一如筆者引用的「擦鞋仔理論」（Shoe Shine Boy Theory），發覺兩周前，凡去到邊，無論街市、茶記，以及樓下撞見到清潔阿嬸，人人都話要快快買金，此乃爆煲訊號。

投資可用普通智慧分析

投資可以用普通智慧分析，我的理財班，再三強調以下Common sense思考：第一，世界並沒有絕對安全又比銀行定存更佳的金融產品，必定有魔鬼在細節；第二，若果打工仔可以靠炒呢樣嗰樣而唔使做，世界有冇咁符碌？當然，100個之中可能有1個，亦在100個之中，會有1個長勝。但你一定是其他99位，勿發白日夢！第三，投資世界但凡見到一個字你就應知不妥，此乃「超」字，即大市已超買、超賣，又或投資者超擁有，等於人人立危牆之下。

我在《爆煲》一文中明確舉例，1997年及2016年，香港樓市全面超買，當人人話樓市冇得跌，借盡去炒樓時，「超」字已出現，爆煲將臨，不會出現扮精明者不時強調的——This time is different。

黃金、白金、銀及銅，全屬投資產品，客觀大形勢下可造就癲價。癲幾耐，會因應不同環境而定，但總不會脫離一個定律——當牛頭角三姑六叔猛掃貨，奔走相告盡叫親戚跟進，因為「益」佢哋時，就是「超」了。

穩健投資者，絕不應踩入「超」這個大陷阱！

資深傳媒人 曾智華

相關文章：

全勝年輕的士車主｜曾智華