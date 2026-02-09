黃金及比特幣二揀一 《富爸爸》作者：我會選擇比特幣
更新時間：13:51 2026-02-09 HKT
發佈時間：13:51 2026-02-09 HKT
發佈時間：13:51 2026-02-09 HKT
投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今日（9日）在社交平台X發文表示，經常被問到黃金和比特幣哪個比較值得投資時，會說兩者都值得投資，還可以加上白銀，因為可以分散資產風險；不過，如果只能選擇一種資產，「我會選擇比特幣」。
稱黃金理論上是無限
羅伯特清崎指出，黃金理論上是無限的，當金價上漲時，更多的金礦商（包括他自己）會繼續開採更多黃金，而比特幣的設計上限則是2,100萬枚，而且現在已經接近這個數字了，意味當2,100萬枚比特幣被挖出後，就不會再有新的比特幣被挖出，因此認為比特幣的價格只會上漲，而且會「很高興早早買了比特幣」。
此外，羅伯特清崎表示，自己仍然在積極地開採黃金和鑽油，並提醒大家保重。
最Hit
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
2026-02-09 09:00 HKT
譚校長愛駒初配紀仁安
2026-02-08 19:15 HKT