做鍊金術師定「諫金術師」｜久利生

更新時間：09:54 2026-02-08 HKT
發佈時間：09:54 2026-02-08 HKT

美國總統特朗普於2025年重返白宮以來，美國經濟政策引發全球金融市場劇烈震盪。美元指數（DXY）自其就職前高位回落逾10%，目前徘徊於97水平附近，創近4年低位。特朗普公開表示對美元走弱「不以為意」，甚至認為有利於美國出口、縮減貿易赤字。這種與傳統「強美元政策」背道而馳的立場，引發市場對美國金融霸權「去美元化」的廣泛擔憂，但同時也帶出「新金本位」的投資敍事。

金價仍較去年初漲逾80%

黃金作為終極避險資產及對抗貨幣貶值的工具，價格因此屢創新高。本月初現貨金價雖然經歷短期回調，但目前仍維持在每盎司4,900至5,000美元區間，較2025年初大幅上漲逾80%。白銀在暴跌後，於近80美元水平亦試圖企穩。當然，贏也槓桿、輸也槓桿。

特朗普的美元態度源於其長期經濟理念。他視貿易赤字為美國被剝削的象徵，主張透過關稅壁壘及貨幣貶值提升出口競爭力。2025年4月「解放日」大規模關稅政策公布後，美股雖短期震盪，但整體表現強勁，標普500指數過去一年升約15%。

然而，美元同步走軟，實質有效匯率雖仍高於30年均值13%，但市場已聞到結構性轉變。外國投資者急劇增加外匯掉期對沖，導致「對沖美國」而非「拋售美國」。這種對沖行為進一步壓低美元匯率，形成自我強化循環。若聯儲局在特朗普壓力下提前減息，做掉期的成本下降，將吸發更多外資對沖美元令跌勢加劇。

脫離傳統「逆向資產」角色

此情此境，黃金成為最大贏家。金價無論股市是升是跌都照升。這反映金價已脫離傳統「逆向資產」角色，轉為多元化配置的核心，為不同資產類別舊錨新拋。地緣政治緊張、貿易摩擦、中美（東、西半球）脫鈎，以及全球央行持續增持黃金，皆強化此趨勢。2022年俄烏衝突後，金價進入新定價機制，機構客戶及私人投資者都視黃金為對抗地緣風險及貨幣不確定性的「另類儲備」。

2026年迄今，儘管沃什獲提名聯儲局主席後金價短暫回落（沃什被定性為相對鷹派，令美元一度反彈），但長線升勢未改。多家機構維持樂觀展望：瑞銀預測2026年平均金價5,200美元，潛在上行至5,750美元；摩通更上調至年底前可見6,300美元，認為結構性多元化需求仍有空間。

特朗普削美元公信力

儘管金價屢創新高，質疑聲亦不絕於耳，有人擔心泡沫，危險經已在前面，金價虛高；亦有觀點指美元雖弱，但美國資產吸引力未減，股市及國債收益率仍具韌性。然而，當前環境下，黃金的吸引力在於其毋須抵押背書同信用支撐的本質。

特朗普政策的不確定性，包括聯儲局獨立性受挑戰、財政赤字擴大、盟友關係緊張，正削弱美元作為全球儲備貨幣的公信力。同時，央行增持、機構產品ETF流入、亞洲零售需求，提供了實質支撐。我半年前已寫過，比起「金甲蟲」，銀價走勢相似但更波動。2025年底銀價曾衝上高位，但近期因缺乏央行結構性買盤，修正幅度較大。分析認為銀價底部已抬升至每盎司75至80美元，長線仍看漲，因高價將刺激供應增加，逐步緩解基本面赤字。但要留意短期內，銀價易受美元波動及工業需求影響，波幅較金價大，適合風險偏好較高的投資者。

黃金股明顯跑贏金價

這一浪金礦股表現無疑是搶眼的。2025年以來，黃金股明顯跑贏金價，GDX指數升逾140%，較金價超額表現約80%。大行視角是此輪重新估值源於多項利好：盈利穩定性提升、產量下調減少、單位成本壓力緩解。中國上市金礦企業估值仍吸引，歷史中位數市盈率約25至30倍，目前基於5,000美元金價計算，覆蓋股份當中多數PE僅15至23倍，仍遠低於歷史高位。中國金礦股更加提供到槓桿效應，個股更可搵到alpha。例如，較冷門的萬國國際（3939）旗下金嶺礦預計至2029/2030年全面投產，年產量由2025年的3.3噸激增至18噸，複合年增長率達40%。招金礦業（1818）則受惠海域礦逐步達產，2030年總產量料達50噸。

整體而言，中國金礦股受益於國內需求強勁、資源儲備豐富及政策支持，估值修復空間大。半新股爆炸力更強，紫金黃金國際（2259）管理層指引2030年產量達100噸，複合年增長率17%，交付紀錄穩健；而佳鑫國際（3858）則可能是另類選擇。

金價上行路徑清晰，但需警惕短期震盪。若美元因沃什上任或聯儲局維持「高息」而反彈，金價可能回探4,500美元技術支持位；但如果特朗普成功施壓減息，又或貿易戰升級，金價則可有望挑戰5,500以至6,000美元。對投資者而言，黃金不再僅是避險工具，可適度由守轉攻，在配置組合中不可或缺。

香港在很多人心目中會發展成為國際黃金中心，有相關產品推出亦是非常合理的，像恒生投資管理旗下的恒生黃金ETF早前掛牌，標榜投資者可選擇以實物方式贖回黃金。但通常金融產品應市都難免有時差，會滯後，不像賭場地板「掘金」變賣般快手，而且有點像牛三開投資基金，客觀效果很容易做成爆煲摸頂之作。長遠就要看黃金這個超級大周期怎樣發展下去，好友「鍊金術師」VS 淡友「諫金術師」，你會做誰？

久利生

相關文章：

機器人各有志 投資各行各路？｜久利生

