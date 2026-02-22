港資威士忌品牌日本建廠 「雙重身份」成進軍國際關鍵

港資威士忌品牌丹丘蒸留所（Tankyu Distillery）由本地著名氈酒「白蘭樹下」及咖啡利口酒「淡墨」創作團隊打造，卻選址日本北海道興建酒廠，創辦人張寅傑（Kit Cheung）解釋指，創立之初已立志走向國際，非局限於香港或亞洲市場，而香港品牌結合日本傳統工藝的「雙重身份」，正是進軍國際市場的關鍵戰略。

日本擁百年威士忌釀造歷史

張寅傑進一步表示，「要到全世界，就要符合很多規管制度，日本是唯一亞洲地區擁有百年威士忌釀造歷史的國家。」他又提到，日本威士忌約100年前已由竹鶴政孝引入了蘇格蘭技術，因此「Made in Japan」在全球市場具備信心保證。

他續指，丹丘希望以香港概念結合日本傳統工藝，打造獨特定位。酒廠採用「兩階段發酵法」，先在不鏽鋼槽進行初段發酵，再移入木質發酵槽進行長時間二次發酵（Long Fermentation），增加風味複雜性。此創新工藝沿襲傳統方法，目標是「做到第一和唯一，創造價值」。

此外，酒廠每年僅能拿到20桶珍稀水楢木桶（Mizunara），這種需100年以上樹齡才能製成的木桶，因工藝繁複、滲水風險高，陳年潛力與稀缺性兼備，成為投資者追捧對象。

產量有限 平衡品質與稀缺性

至於丹丘推出的「私人原桶威士忌企劃」首輪迅速售罄，反映市場需求旺盛。張寅傑估計，首批買家中飲家與投資者比例約各佔一半，「飲家相信我們品質，投資者則看酒廠背景、定位、品牌故事與桶型稀有性」。

目前丹丘酒廠年產能約80,000升純酒精公升數（LPA），產量有限。為平衡品質與稀缺性，酒廠採用「限量源頭」策略，今年香港市場僅推出30桶雪莉桶（Sherry Cask）、5桶波本桶（ASB）及5桶水楢木桶（Mizunara）。張寅傑解釋，透過控制每年批次與桶型調配，可維持稀有性，而酒廠會同時推出恒常性產品如北海道氈酒、咖啡酒等，支持日常營運，讓威士忌業務專注於高端路線。

此外，丹丘計劃每3個月於台灣、新加坡、英國、曼谷及日本等地舉行威士忌展覽，推廣新酒（New Make）讓投資者試飲，預覽3年或8年後的風味潛力。張寅傑表示，「我們的目標是三年內成為全球知名的酒廠，品質是我們唯一的焦點。只要品質做得好，自然有價值」。

