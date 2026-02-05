Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

走法律罅切忌太揚｜周顯

投資理財
更新時間：11:28 2026-02-05 HKT
發佈時間：11:28 2026-02-05 HKT

朋友邀請我參加一個項目，出錢兼出力，我聽他解釋過後，皺了眉頭，他連忙說：「我諮詢過律師，是某某某（非常資深的著名事務律師，我認識多年但不熟），他說不犯法，沒問題。」

我找了個理由，婉拒了，但介紹了另一位朋友給他，這朋友聽聞大喜，認為鴻鵠將至，會發大財。

問題是，走法律罅的事我不少做也不怕做，為何會不幹這一票呢？皆因這門生意的利潤很薄，只有3%，但是流轉率很快，而且數額很大，所以能賺很多錢，可能是千萬計，甚至是以上。

最怕「槍打出頭鳥」

這牽涉到一個大麻煩，就是牽涉到很多人，很容易成為社會事件，甚至是升級至政治事件，最怕就是政府「槍打出頭鳥」，縱使不明確犯法，也來搞你一搞，那就大麻煩了。

最典型的例子就是JPEX，相信該公司也已諮詢過律師，所以肆無忌憚。但正是「人怕出名豬怕肥」，JPEX做得太揚，政府關注了，特別為它立了新法，JPEX唔識死，以為真的沒事，繼續衝下去，結果就是拉人封艇，完蛋了。

周顯

