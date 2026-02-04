Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏利29隻MPF基金減管理費 減幅介乎9%至22% 另按資產及年資提供優惠回贈

投資理財
更新時間：16:35 2026-02-04 HKT
發佈時間：16:35 2026-02-04 HKT

宏利宣佈，宏利環球精選（強積金）計劃旗下29隻強積金成分基金將於今年2月6日起減費，管理費減幅介乎9%至22%，逾200萬名宏利強積金成員受惠。

宏利該強積金計劃已於去年11月加入「積金易」平台。宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡表示，透過減費不僅與成員分享規模效益的優勢，也有助於創造更具成本效益的環境，幫助他們提升退休儲備。

該公司又表示，一直積極回饋客戶並透過退休教育加強額外供款，宣佈全面升級其推行逾十年的「宏利尊尚優惠計劃，推出設有兩個級別的專屬優惠。

限11月起開立PA及TVC客戶

在全新「宏利尊尚PLUS優惠計劃」下，凡於2025年11月6日或之後開立宏利強積金個人帳戶（PA）及可扣稅自願性供款（TVC）帳戶的客戶，將可按成員在宏利強積金資產總和享有基金管理費優惠，並按其於宏利強積金的參與年資解鎖額外紅利回贈。僅持有供款帳戶的成員，則可繼續按照其僱主目前的收費率，享有現行的費用優惠。

首個專屬優惠級別按強積金資產總和，涵蓋最多13隻成分基金，管理費折扣適用於低至累計資產總值5萬港元，基金管理費優惠介乎1.27%至1.51%。

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
00:47
黃棣珊中學2男1女學生 中山交流團擅外出飲酒租酒店過夜 同學回港揭發 教育局：高度關注
社會
5小時前
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
7小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
7小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-03 13:30 HKT
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
突發
36分鐘前
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
01:12
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
影視圈
4小時前
星島申訴王|閃戀慘劇 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱 被勒索900萬
06:10
星島申訴王 | 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬
申訴熱話
9小時前