宏利29隻MPF基金減管理費 減幅介乎9%至22% 另按資產及年資提供優惠回贈

宏利宣佈，宏利環球精選（強積金）計劃旗下29隻強積金成分基金將於今年2月6日起減費，管理費減幅介乎9%至22%，逾200萬名宏利強積金成員受惠。

宏利該強積金計劃已於去年11月加入「積金易」平台。宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡表示，透過減費不僅與成員分享規模效益的優勢，也有助於創造更具成本效益的環境，幫助他們提升退休儲備。

該公司又表示，一直積極回饋客戶並透過退休教育加強額外供款，宣佈全面升級其推行逾十年的「宏利尊尚優惠計劃，推出設有兩個級別的專屬優惠。

限11月起開立PA及TVC客戶

在全新「宏利尊尚PLUS優惠計劃」下，凡於2025年11月6日或之後開立宏利強積金個人帳戶（PA）及可扣稅自願性供款（TVC）帳戶的客戶，將可按成員在宏利強積金資產總和享有基金管理費優惠，並按其於宏利強積金的參與年資解鎖額外紅利回贈。僅持有供款帳戶的成員，則可繼續按照其僱主目前的收費率，享有現行的費用優惠。

首個專屬優惠級別按強積金資產總和，涵蓋最多13隻成分基金，管理費折扣適用於低至累計資產總值5萬港元，基金管理費優惠介乎1.27%至1.51%。