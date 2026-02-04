金價收復5000美元關 施羅德料短期難見結構性高位 「中國使今次截然不同」

金價上周四創出歷史新高5,598.88美元後，連續兩日大跌，最低曾見4,402.34美元，即高位回落逾兩成，周二則反彈逾6%，今早再進一步向上及收復5,000美元關口，暫報5,079美元，連帶不少金礦股也反彈。對於金價及金礦股前景，施羅德投資資深投資組合經理（黃金與大宗商品）James Luke預期，黃金正從一個對利率敏感的周期性對沖工具，演變為核心的「反脆弱」（anti-fragile）結構性投資組合配置，而這條演變之路仍有很長的路要走；而金礦股的投資資本回報率（ROIC）更預計將升至20%以上，並輕易達到標普500指數的兩倍以上。

金價去年大升 媲美1970年代

施羅德指出，金價在2025年期間創下45次歷史新高，全年升幅更達到65%，使2000年代的牛市亦相形見絀，並只有1970年代初和末期曾出現如此規模的升勢。

該行又指，美國1970年代初「暫時」中止美元兌換黃金，結束了始於1944年的布雷頓森林（Bretton Woods）貨幣體系，當時尼克遜總統向聯儲局施加巨大影響力，要求在1972年大選前降低利率，其後全球經濟在1973年經歷了石油價格通脹衝擊，結果是美元出現信譽危機，並引發了黃金連續三年價格升幅均超過40%的大牛市。

目前地緣政治及財政背景與1970年代初有相似之處，但亦存在一些重大差異。其中相似之處包括：貨幣體系現狀受壓，1970年代時期布雷頓森林體系終結，現今由美國國債支持的「美元本位制」亦面臨挑戰；白宮施壓減息，1972年美國總統大選前，白宮曾向聯儲局施壓減息以刺激經濟，現今亦將面臨2026年美國中期選舉；美國股市極度集中，1970年代時的「Nifty 50」股票被視為「任何價格都值得買入」的股票，現今市場亦有「MAG 7」（美股七巨頭）。

至於兩者差異之處，包括全球財政脆弱性，當時美國債務與國內生產總值（GDP）比率約為35%，現今該比率已超過120%；美國政治兩極化和財富不均，現今情況比1970年代初更為極端；中國工業實力和財政資源，遠超蘇聯時期所能達到的水平；AI作為二元技術驅動力的變革潛力；以及能源市場暫時受壓，以及全球GDP的石油密集度大幅降低。

黃金正演變成結構性投資配置

有趣的是，首兩項差異（財政脆弱性及財富不均）的根源，可透過2008年環球金融危機及其後的量化寬鬆政策，一直追溯至1971年之久，正是那時全球轉向純粹的法定貨幣體系，為其後由債務支持的大規模支出累積奠定了基礎。

施羅德認為，黃金正從一個對利率敏感的周期性對沖工具，演變為核心的「反脆弱」結構性投資組合配置，而且仍有很長的路要走。在兩種情況下，金價或將到結構性高位：一是地緣政治和財政驅動因素得到化解，二是需求本身無可否認地達到飽和，但這兩個條件在短期內都難以達成。

根據2026年初的新聞資訊，繼續突顯長周期的地緣政治和財政主題。當中對聯儲局主席鮑威爾的刑事調查，對聯儲局獨立性及美國體制公信力構成明顯威脅；若從純粹的「貨幣貶值」角度來看，聯儲局透過儲備管理購買美國國債（每月400億美元），加上從房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）購買按揭抵押證券（MBS），重啟了印鈔，也助長了財政主導的主題。

中國扮演角色未被充分重視

同時，中國的角色非常重要。事實上，中國在這次廣泛的貴金屬牛市中所扮演的角色未被充分重視，這也使得本次周期與以往截然不同。中國人民銀行的黃金儲備佔其總資產約8%，顯示其餘92%儲備仍以美元或美國盟友的貨幣（歐元、日圓或英鎊）計價。若以圖中標示南非、俄羅斯和已發展市場的黃金佔儲備平均值以作參考，考慮到未來的制裁風險，以及美國國債本身日益加深的信譽問題，8%的水平似乎過低。

金礦股相對黃金現貨仍便宜

金礦股走勢方面，主要金礦股基準去年升了150%（費城金銀指數）至169%（富時金礦股指數）不等，令市場對其能否進一步上漲抱持極大的懷疑態度。若觀察2022/23/24年期間金礦股與黃金現貨的平均價格比率，儘管利潤率和回報環境已完全改變，金礦股的價格仍高出約25%。意外的是，儘管目前的經營利潤率比2020年短暫的高峰期高出超過150%，但以價格計算，現今金礦股相對黃金現貨的估值仍然較當時便宜。

按投資資本回報率（ROIC）計算，金礦股在2025年按過去12個月的表現已超越了標普500指數。在2013至2015年的熊市期間，該板塊的ROIC甚至為負數。展望未來，金礦股的ROIC預計將升至20%以上，並輕易達到標普500指數的兩倍以上。

