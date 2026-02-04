滙豐推賀年利是及限量麻雀套裝 二手價驚現38888元 「唔係行入銀行就買到」

滙豐銀行表示，該行今年迎來第四代總行大廈落成40周年，以「四十頤立」為主題，推出以總行大廈為設計靈感的賀年利是套裝，以及限量紀念麻雀套裝。其中，紀念麻雀套裝日前（2日）於滙豐Reward+應用程式開放兌換，隨即被放到二手交易平台出售，賣家開價4,500元至38,888元不等，引發到底是炒賣還是物有所值的討論。至於滙豐利是封在二手交易平台上的叫價相對克制，普遍約數千至數百元不等。

3888元「獎賞錢」可換購 限量400套

滙豐Reward+應用程式日前（2月2日）已開放紀念麻雀套裝予客戶兌換，限量400套，客戶可用3,888元「獎賞錢」優先換購，或用最少500元「獎賞錢」，餘額再以滙豐信用卡找數換購。

點擊睇滙豐麻雀套裝設計：

紀念麻雀套裝推出後反應熾熱，部分貨源隨即流入二手買賣平台。《星島頭條》記者搜索後發現，賣家放售價相當參差，普遍介乎約4,500元至9,000元，但亦有賣家開出28,888元甚至38,888元的高價。

需簽賬近百萬「唔係行入銀行就買到」

對於放售價高企，坊間有聲音質疑港人熱衷炒賣。然而，有不少人反駁，認為高價有理有據，並非單純炒作。有分析指出，若以一般信用卡簽賬回贈約0.4%，即消費250元獲1元「獎賞錢」計算，要儲夠3,888元「獎賞錢」，實際簽賬額需達到97萬元，更直言「唔係拎住3,888蚊行入銀行就買到」。

亦有意見認為，一般市民習慣將「獎賞錢」即時抵銷簽賬，難以累積大額積分。是次活動明顯針對高消費力客群，他們不惜工本換購心頭好，故二手市場出現溢價實屬合理；有人則表示「滙豐紀念品上至利是封、下至八達通一向有價有市。」

賀年利是套裝以滙豐總行大廈為靈感。