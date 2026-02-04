強積金1月人均賺1.1萬元 一類基金大賺8.7%

強積金顧問機構GUM公佈1月份強積金表現，其「強積金綜合指數」升3.4%，1月份人均賺11,085港元。強積金研究積金評級亦公佈，強積金1月錄得3.42%的回報，以絕對金額計算，1月份的投資收益約為532億元，按強積金479萬名成員計算，人均賺約11,091元。

GUM首席投資總監劉嘉鴻指，新一年強積金開局強勢，亞洲股票基金先拔頭籌，成為1月份回報最好的強積金類別，升幅高達8.7%。 AI發展持續推升記憶體與半導體需求，令中國、台灣、日本、韓國等地作為AI供應鏈的成長動能保持強勁，加上市場預期美元轉弱，均吸引資金流入亞洲。

GUM：看好亞洲及歐洲市場

他相信，環球股市仍處上漲趨勢，但非美元資產會較為吸引，其中最為看好亞洲市場，其次是歐洲地區，惟後者易受美歐關係變化所影響，例如最近就格陵蘭島問題上引發的貿易爭端。

資產配置方面，GUM策略及投資分析董事雲天輝指，目前標指市盈率約27倍，仍屬偏高水平。除非美國企業盈利增長遠超預期，否則上漲空間有限。美股基金持倉較重的成員，可適量分散配置估值較低的亞洲或歐洲基金。

↓↓↓即睇各類基金表現↓↓↓

股票基金排名

排名 股票基金指數 2026年1月回報 (%) 1 亞洲股票基金 8.7% 2 大中華股票基金 7.4% 3 香港股票基金 6.9% 4 香港股票基金（追蹤指數） 6.6% 5 歐洲股票基金 3.9% 6 日本股票基金 3.9% 7 環球股票基金 2.9% 8 其他股票基金 1.2% 9 美國股票基金 1.0%

混合資產基金排名

排名 混合資產基金指數 2026年1月回報 (%) 1 混合資產基金(80%至100%股票) 5.1% 2 目標日期基金 4.8% 3 混合資產基金(60%至80%股票) 4.4% 4 動態資產配置基金 3.5% 5 混合資產基金(40%至60%股票) 3.2% 6 混合資產基金(20%至40%股票) 2.4% 7 預設投資策略-核心累積基金 2.1% 8 其他混合資產基金 1.3% 9 預設投資策略-65歲後基金 0.8%

固定收益基金排名

排名 固定收益基金指數 2026年1月回報 (%) 1 環球債券基金 1.0% 2 人民幣債券基金 0.7% 3 人民幣及港幣貨幣市場基金 0.5% 4 保證基金 0.3% 5 亞洲債券基金 0.2% 6 香港貨幣市場基金 0.2% 7 強積金保守基金 0.2% 8 港元債券基金 -0.3%

資料來源：GUM

積金評級：總資產將突破1.6萬億元

積金評級主席叢川普表示，香港及中國股市在今年開局強勁，而歷史顯示當本地市場表現良好時，強積金亦往往表現出色。因此，對今年本地市場感到樂觀，不過強積金成員很可能將面臨波動性的挑戰，這更突顯分散投資的重要性。

計入供款後，強積金總資產預計將於1月底首次突破1.6萬億元關口，總資產規模達1.61萬億元，較去年12月底增加562億元，創下強積金資產連續第九個月歷史新高，相當於強積金479萬名成員的平均賬戶結餘達335,834元，亦創歷史紀錄。

