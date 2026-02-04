強積金1月人均賺1.1萬元 一類基金大賺8.7%
更新時間：10:15 2026-02-04 HKT
發佈時間：10:15 2026-02-04 HKT
發佈時間：10:15 2026-02-04 HKT
強積金顧問機構GUM公佈1月份強積金表現，其「強積金綜合指數」升3.4%，1月份人均賺11,085港元。強積金研究積金評級亦公佈，強積金1月錄得3.42%的回報，以絕對金額計算，1月份的投資收益約為532億元，按強積金479萬名成員計算，人均賺約11,091元。
GUM首席投資總監劉嘉鴻指，新一年強積金開局強勢，亞洲股票基金先拔頭籌，成為1月份回報最好的強積金類別，升幅高達8.7%。 AI發展持續推升記憶體與半導體需求，令中國、台灣、日本、韓國等地作為AI供應鏈的成長動能保持強勁，加上市場預期美元轉弱，均吸引資金流入亞洲。
GUM：看好亞洲及歐洲市場
他相信，環球股市仍處上漲趨勢，但非美元資產會較為吸引，其中最為看好亞洲市場，其次是歐洲地區，惟後者易受美歐關係變化所影響，例如最近就格陵蘭島問題上引發的貿易爭端。
資產配置方面，GUM策略及投資分析董事雲天輝指，目前標指市盈率約27倍，仍屬偏高水平。除非美國企業盈利增長遠超預期，否則上漲空間有限。美股基金持倉較重的成員，可適量分散配置估值較低的亞洲或歐洲基金。
↓↓↓即睇各類基金表現↓↓↓
股票基金排名
|排名
|股票基金指數
|2026年1月回報 (%)
|1
|亞洲股票基金
|8.7%
|2
|大中華股票基金
|7.4%
|3
|香港股票基金
|6.9%
|4
|香港股票基金（追蹤指數）
|6.6%
|5
|歐洲股票基金
|3.9%
|6
|日本股票基金
|3.9%
|7
|環球股票基金
|2.9%
|8
|其他股票基金
|1.2%
|9
|美國股票基金
|1.0%
混合資產基金排名
|排名
|混合資產基金指數
|2026年1月回報 (%)
|1
|混合資產基金(80%至100%股票)
|5.1%
|2
|目標日期基金
|4.8%
|3
|混合資產基金(60%至80%股票)
|4.4%
|4
|動態資產配置基金
|3.5%
|5
|混合資產基金(40%至60%股票)
|3.2%
|6
|混合資產基金(20%至40%股票)
|2.4%
|7
|預設投資策略-核心累積基金
|2.1%
|8
|其他混合資產基金
|1.3%
|9
|預設投資策略-65歲後基金
|0.8%
固定收益基金排名
|排名
|固定收益基金指數
|2026年1月回報 (%)
|1
|環球債券基金
|1.0%
|2
|人民幣債券基金
|0.7%
|3
|人民幣及港幣貨幣市場基金
|0.5%
|4
|保證基金
|0.3%
|5
|亞洲債券基金
|0.2%
|6
|香港貨幣市場基金
|0.2%
|7
|強積金保守基金
|0.2%
|8
|港元債券基金
|-0.3%
資料來源：GUM
積金評級：總資產將突破1.6萬億元
積金評級主席叢川普表示，香港及中國股市在今年開局強勁，而歷史顯示當本地市場表現良好時，強積金亦往往表現出色。因此，對今年本地市場感到樂觀，不過強積金成員很可能將面臨波動性的挑戰，這更突顯分散投資的重要性。
計入供款後，強積金總資產預計將於1月底首次突破1.6萬億元關口，總資產規模達1.61萬億元，較去年12月底增加562億元，創下強積金資產連續第九個月歷史新高，相當於強積金479萬名成員的平均賬戶結餘達335,834元，亦創歷史紀錄。
最Hit
立春｜8大 立春禁忌 做錯無運行 犯太歲+一類人要躲春 / 立春開運法增財運｜農曆新年習俗
2026-02-03 07:15 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
2026-02-02 17:19 HKT