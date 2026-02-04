SpaceX引爆商業航天投資熱潮 盤點6大港美概念股 一隻今年已累升112%

全球首富馬斯克周一宣佈旗下SpaceX將收購AI初創公司xAI，合併後估值料高達1.25萬億美元（約9.75萬億港元），並傳出今年內將上市，勢成史上最大規模IPO。事件向全球發出強烈訊號，商業航天時代即將來臨，資金瘋狂追逐相關產業鏈，本文將盤點港美股市6隻值得留意的商業航天相關概念股，其中一隻港股今年以來更已累升逾112%。

事實上，中國航天科技集團日前亦表示，中國商業航天已奠定堅實發展基礎，未來十年將是加快建設航天強國、發展新質生產力的「關鍵十年」。東吳證券亦預期，商業航天行業將迎來技術閉環、訂單釋放與資本溢價的多重共振，預計2025年全球商業航天市場規模突破5,000億美元，2030年達8,000億美元，2025至2030年年均複合成長率（CAGR）約10%。

鈞達股份拓太空能源應用

在港上市相關概念股之中，鈞達股份（2865）主要從事發電業務、輸電業務、供電業務，以及光電設備和元件製造等，為中國光伏企業；不過，該股今年1月與尚翼光電簽署策略合作協議，雙方將圍繞鈣鈦礦電池技術在太空能源的應用展開合作。

值得留意的是，馬斯克與貝萊德行政總裁芬克上月在達沃斯論壇上一場對談中力挺太空光伏，明確表示SpaceX與Tesla正同步提升太陽能產能，目標在未來3年內實現每年100吉瓦的製造能力，為太空光伏規模化發展提供了清晰產業指引。有關消息刺激鈞達曾單日爆升51%，截至周二為止，該股今年以來亦累升達112%。

亞太衛星擁多枚通訊衛星

亞太衛星（1045）為亞太地區領先的衛星營運商，主要業務為提供衛星轉發器容量、衛星廣播及電信服務，擁有及營運多枚通訊衛星，提供廣播、通訊及數據傳輸服務，股價今年至今亦已累升約六成。中郵證券指出，隨着航天技術商業化進程加速，相關企業有望在衛星互聯網、遙感應用等場景實現突破，產業生態日趨完善，市場規模有望持續擴大。

金風持股「中國版Space X」

金風科技（2208）主業為風力發電設備，風電設備研發製造、運維服務及風電場投資開發，由於風電部分技術特別是適應極大溫差的材料，同樣應用於航天設備。但更重要的是，公司持續向不同公司投資，其中持有具「中國版Space X」之稱的中國民營商業火箭企業藍箭航天逾4%股權。

目前尚未上市的藍箭航天，是內地最早成立的民商火箭企業之一，專注於液氧甲烷推進劑的中大型運載火箭研發與運營，上月已傳出完成IPO輔導工作，有望成為內地科創板「商業航天第一股」。因此，金風科技股價有望受惠於持有藍箭航天股權及釋放價值的預期，該股今年至今則累升約一成。

Rocket Lab有「小SpaceX」之稱

在美上市相關概念股之中，有「小SpaceX」之稱的Rocket Lab（RKLB），為目前唯一能與SpaceX在商業發射領域競爭的民營火箭公司，其火箭Electron以發射頻率高、成本低著稱；加上其最新的Neutron中型火箭即將面世，或與SpaceX爭奪更多市場份額。值得注意的是，Rocket Lab股價過去兩年累計升幅高達5倍，截至周一，今年至今則僅升逾6%。

AST SpaceMobile手機可直連衛星

AST SpaceMobile（ASTS）專注於打造首張「直接與標準智慧型手機相連」的低軌道衛星網路，旨在讓普通智能手機不必額外改裝就能收發4G/5G訊號。這與SpaceX旗下Starlink的「Direct-to-Cell」業務構成直接競爭。目前該公司與AT&T、Verizon等主要電信營運商，以及Google和諾基亞等科技巨頭合作，開發和測試其衛星網路。該股股價過去兩年升近5倍，今年亦累升逾40%。

Firefly Aerospace為太空及國防公司

Firefly（FLY）是一家太空與國防科技公司，為國家安全、政府及商業客戶提供任務解決方案，提供整合式發射與太空服務技術，致力於實現太空發射、軌道轉移及在軌運營，其產品與服務包括快速響應發射服務的Alpha火箭、中型運載火箭Eclipse、月球遞送與運營服務Blue Ghost、太空機動與在軌服務Elytra，以及月球影像服務Ocula。該股表現相對較弱，今年至今僅升約2%。