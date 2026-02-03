金價「過山車」累杭州師奶期貨斬倉 慘蝕75萬 「感覺去澳門賭場走了一趟」

金價反彈，現貨金回升逾5%，重上每盎司4900美元以上。貴金屬價格近日大幅波動，猶如坐「過山車」，金價在前兩個交易日內重挫13%，一度失守4500美元，有中國黃金投資新手一周慘蝕內慘蝕75萬人民幣，「感覺就像去澳門賭場走了一趟。」

據彭博報道，居於杭州42歲的家庭主婦Merry Chen，涉足貴金屬市場不足一周。過去她毫無衍生品交易經驗，但在朋友建議下於上周一開立了一個期貨賬戶。

開戶48小時後曾大賺60%

她最初的投資成績相當不錯，投入100萬元人民幣，僅48小時就賺了60%。但周五的暴跌將她全部賺幅清零，她的期貨觸發強制平倉，導致她虧損75萬元，較最高峰時的回報大跌84%。她坦言，從沒想過金價波動會這麼激烈，已打算關閉該投資賬戶，「感覺就像去澳門賭場走了一趟。」

美國總統特朗普日前任命沃什出任聯儲局主席，推升美元，引發金價大跌，導致不少使用槓桿期貨的投資者被斬倉。報道指，中國量化對沖基金亦「身受其害」，SHQX Asset Management合夥人Lv Chengtao稱，這種急劇反轉幾乎沒有給中國量化對沖基金的跟蹤趨勢的商品交易顧問(CTA)模型任何的調整時間，這類模型通常持有商品頭寸3到20天。他又指，有色金屬與能源期貨也有所回落，許多CTA管理人的淨值在周五和周一很可能受壓。

不過他也表示，由於這類CTA持倉通常分散在多種商品上，且槓桿水平一般低於300%，周五起的回調仍屬可控，使他們大多免於強制平倉。

部分量化基金回調逾10%

不過，一位上海量化基金公司的高管表示，部分此類基金回調超過10%，該機構上周已削減大部分貴金屬期貨頭寸以限制損失。一家上海量化基金表示，此輪下跌發生在春節前夕，由於長達一周的假期期間離岸市場仍持續交易，CTA往往會將倉位削減30%到50%以降低風險，而這一減倉過程目前已經開始。

中國銀行業上周也採取措施，限制散戶投資者參與黃金積存類產品的風險。據報工行和建行等計劃提高最低起存金額或實施額度控制。

在聯儲局獨立性擔憂，以及從委內瑞拉到伊朗的地緣政治動盪之際，貴金屬價格今年來持續上升。來自杭州的自由投資者Jeff坦言其買金邏輯很簡單，「亂世買黃金」。他稱自己多年來積累的現貨與實物黃金，如今價值約150萬美元。

有投資者及時離場成功倍賺

他相對謹慎，並未交易槓桿黃金期貨。而在上周五白銀創紀錄暴跌前及時離場，更讓他確信自己的做法。他在白銀期貨合約上投入約50萬美元，並在上周以每盎司110美元的價格全部賣出，實現了100%的回報。

現在，他在尋找長期重新買入的機會，並押注貴金屬需求將受到美元走弱預期、中美競爭以及人工智能發展的支撐。

滬基金經理：看不懂便賣掉

上海基金經理Charles Wang則關注黃金股ETF的買入機會。他個人此前以三倍槓桿投入約300萬元交易黃金期貨，並在金價約每盎司3,500美元時賣出，獲得30%的回報。「我實在看不懂，所以決定賣掉」。他周一為自己管理的產品買入了一些黃金股ETF；與其緊盯短期價格波動，他可根據過去一年的金屬均價來評估金礦企業的盈利前景。

營運一隻2億元人民幣CTA基金的Lu表示，在近期黃金上漲前，他的基金已逐步平掉相關倉位，「超過4,800美元都令我難以理解，所以也不是我該賺的錢，我不急著進場。現在仍是一個由賭性驅動的市場，而不是以投資為導向的市場。」

