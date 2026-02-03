全勝年輕的士車主｜曾智華

香港乃資本主義城市，各式投資千百種，有人蝕，有人賺。當人人認為必蝕時，可能正是必賺的契機開始。倒轉，個個以為黃金必繼續爆升，洶湧入市，但最終可能一網成擒，變大出血。

沒有人有水晶球，不可能預知任何投資必賺或必蝕。正如財經事務及庫務局局長許正宇上周接受訪問時，主持人問股市升了不少，會繼續嗎？小許微微嘴答：「I wish I knew！」

有智慧的答覆，亦是最真實的答覆！反映坊間不少專家實牙實齒測市，何其虛浮。但不肯定走勢不等於無跡可尋，市場上的投資，不少是一個循環，間中跌過龍，值博率偏高。

早前發現一個很年輕司機

早前飲宴後截的士回家，一上車，咦，首先發現司機很年輕，絕非老氣橫秋阿伯一類。其次，車廂飄出悠揚音樂，有潔淨香味又「不尋常」的乾淨，好奇之下問司機：「呢部你自己車？」

「係呀曾生，幸會呀，我有follow你FB，以前亦有聽你電台節目㗎，你分享嘅投資理念，我吸收不少㗎。」

「喂，過去兩年的士牌價跌到叫阿媽，年輕人都寧願揸Uber，為乜你買的士揸？反潮流噃！」

去年的士牌價一度跌破200萬

「你都成日講股神格言——別人恐慌我貪婪，別人貪婪我死慌啦。去年的士牌價一度跌破200萬，我覺得經已到底，決定入市，用咗30萬首期上會，至今半年，證明決定正確！」

年輕司機的分析，低過200萬牌費入的士，等於撳地游水投資。佢如數家珍：「現今市區的士牌只有1萬5000幾個，不會加，但搭客需求仍好大，200萬以下買個牌同的士，有公司一站式替你做維修，買保險及放租。更重要，去到200萬以下，買賣好活躍，轉手唔使印花、經紀費、律師費……只俾1,000元過戶費已掂。整個過程15分鐘即乾手淨腳搞掂，唔似買賣物業咁重皮又麻煩。」

一切講結果，呢位精明司機，自己揸一更，死黨揸一更，基於服務好，有禮又整潔，好快已有大量熟客，收入豐盛。

更重要，的士牌已升到214萬元，全勝。

資深傳媒人 曾智華

