金價比特幣暴跌過後如何走 專家憂跌浪仍未完 摩通力撐金價年底6300美元

近日金價與比特幣同步插水，其中金價上周四創下5,598美元新高後，周一截稿時曾低見4,402美元，即高位累瀉逾兩成；另一邊廂，比特幣自去年10月升至約12.6萬美元歷史新高後，已連續5個月下跌，周一曾低見7.4萬美元，更較高位累瀉逾四成。雖然金價跌幅驚人，但獨立外匯商品分析師盧楚仁接受《星島頭條》訪問時明言，這波跌浪尚未完結；不過，大行摩通只視為必要的技術性調整，預計金價仍上望6,300美元。比特幣方面，區塊鏈技術顧問李思聰亦認為有機會跌穿7萬美元，並視6.8萬至6.9萬美元為較強的支撐位。

盧楚仁：金價本周料維持跌勢

今次貴金屬及加密幣市場爆發恐慌，原因之一是美國總統特朗普提名被視為「鷹派」的人物沃什接掌聯儲局，令市場憂慮減息前景急降溫。對於息口敏感的金價前景，盧楚仁坦言並不樂觀，認為本周可能會維持跌勢，並需等待下一個避險因素浮現，例如地緣政治緊張局勢升溫或貿易戰重燃，屆時才有機會引發金價再度回升。

「寧買當頭起」 宜先行觀望

對於近期「摸頂」入市的投資者，盧楚仁建議持貨過重者，可考慮適量減磅，若涉及槓桿操作，更應該考慮止蝕；至於有意趁低吸納的投資者，他認為本周宜先行觀望，待市場出現明確利好消息、金價確認見底回升後，才決定買入，「寧買當頭起」。

技術走勢方面，盧楚仁建議投資者可參考50天移動平均線（目前約4,494美元）、RSI（相對強弱指數）30水平，或留意4,250美元作為關鍵支撐位。換言之，今輪金價跌浪恐還未完結。

摩通力撐金價 料僅清洗短期泡沫

不過，大行摩通重申了對黃金中期看漲的觀點。該行認為，市場只是在清洗短期泡沫，而非基本面反轉，預計在全球央行買金和投資者需求推動下，今年底金價仍上望6,300美元。

該行又提到，對白銀態度相對保守，主因其升勢缺乏像央行般穩定的結構性買盤，更多的是情緒與動能驅動，因此在市場修正過程中承壓更深，但預期75至80美元區間可能成為白銀新的重要支撐位。

李思聰：比特幣或6.8萬才有支持

相對金價而言，比特幣跌幅更驚人，近5個月累跌四成。李思聰直言，比特幣下跌的主要原因是全球投資者對特朗普提名的下任聯儲局主席投下「不信任票」。他解釋，沃什向來被視為「鷹派」，不支持量化寬鬆（QE）及減息，這對全球投資市場而言，都是負面消息。

李思聰稱，目前市場悲觀情緒氾濫，市場有不少消極的聲音已經認為比特幣會跌至5萬美元水平；但李思聰較為樂觀，認為6.8萬至6.9萬美元應該是比較強的支撐位。

後市視乎特朗普或沃什如何「解畫」

他認為，後市需視乎特朗普或沃什如何「解畫」，以及後續具體的貨幣政策取向，市場情緒才有望紓緩。但他亦提醒，特朗普行事向來有TACO（Trump Always Chickens Out，特朗普總是臨陣退縮），以及「袋鼠市」（跳躍不定）的習慣，「預料他隨時可能又會突然釋出正面訊號。這種政策市相當難捉摸，就像之前的關稅戰，雖然帶來巨大負面衝擊，但短時間內又能談判成功」。

反駁「囤幣」策略需長線才有效

面對這種難以預測的市場，李思聰建議，早前高位入場且對後市有信心的投資者，不妨考慮小注「撈底」溝淡，博取政策反轉；但若信心不足，最好靜觀其變。他強調，投資者切忌以為現時是單邊跌市，無論有沒有貨都應該看定形勢再入場，因現在處於一個「冇得估」的政策市，全看特朗普和美國政府這一台戲如何演下去。

與此同時，隨着比特幣價格跌近、甚至一度跌穿Strategy（MSTR）的平均持貨成本76,037美元後，市場已有質疑「囤幣股」模式的聲音。李思聰反駁指，囤幣策略是以長線為目標，強調目前仍然有效。他又指，若選擇DCA（平均成本法）的話，最好跟從紀律實行，「回首過去每次的幣災，都只是歷史的一小段，比特幣基本價值框架還是沒有變」。

