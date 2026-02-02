港鐵成追落後首選｜曾淵滄

兩個星期前我在本欄推薦攜程（9961）後，攜程股價就連升7日後才出現調整，兩個星期內，上周末收市價已經比推薦時的低價高出7.8%。兩個星期前，我推薦此股時是建議大家可以小注投機，但是在過去的兩個星期，我再反覆思考，認為攜程的確是一隻有前途的股，可以考慮長期投資而不是短炒投機。

本欄推薦攜程後升近8%

大家不必太擔心國家市場監督管理總局以涉嫌壟斷的行為而對攜程立案調查，我很有信心攜程在調查之後不會面對太大的壓力，今日的中央政府，更擔心的應該是市場過度競爭，是「內卷」，而不是壟斷。

習慣「慢牛」 千萬不要心急

恒指在上個星期突破去年10月2日的高位，緊接着又破28000點大關，但一破28000點，馬上就面對調整壓力，去年全年恒指在升上26000點、27000點時都馬上面對調整壓力，每1000點就是一重的壓力，這是典型「慢牛」的走勢。我們要學習習慣這樣的走勢，千萬不要心急。

恒指能一路突破，基本盤是向好的，估計「慢牛」是中央的意願，希望股市向好，許多人開心，會增加消費，符合推動內循環的政策。但是又不希望人人瘋狂亂炒，製造泡沫，美股已經連升多年，有一定的泡沫化，一旦美股爆，全球皆爆，升得越高，爆後的殺傷力也越大。因此必須適當控制本地股市的升勢。

港鐵料獲大量北都土地

多隻本地地產股的股價在過去一年表現得很好，新地（016）創出歷史高位，傳媒每個星期都出現有關新地報道，或新樓盤熱賣，一日售清，或補地價造地。

但是，早已被投資者視為等同地產股的港鐵（066）股價仍然相對落後，現在特區政府將加快發展北都，港鐵應該取得大量土地，未來的日子一片光明，相信很快就會有大行出來唱好，成為追落後的首選。

碧瑤屬理想收息股

過去幾年，特區政府在環保的投資不斷增加，廢物回收站已經遍布各個角落，同時也以超低租金租出土地供有興趣的投資者經營廢物回收再造的業務。這類生意是冷門生意，因為需要專門的人才經營，因此招標過程不會很激烈，往往強者越強，取得大多數的合約。

碧瑤（1397）就是香港唯一以環保、垃圾回收專業為主業的上市公司，過去幾年就一而再取得大量來自特區政府的環保合約。整體業務年年大幅增長，派息也年年穩定增長，是保守投資者的理想收息股。

曾淵滄

