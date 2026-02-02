Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣

投資理財
更新時間：06:00 2026-02-02 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-02 HKT

資深投資者曾淵滄是著名的滙豐（005）「長情股東」，該股近期屢創新高，早前一度高見138.8元，他坦言：「滙豐已經不敢推薦了，因為已歷史新高，任何股票去到歷史新高，我們都不知道它升到哪水平」，故他建議持貨的散戶不要急於沽貨。而且過去多年的蟹貨鬆綁後，再向上已無蟹貨，股價很易再被炒起，「我有朋友很多年前100元買滙豐，然後看著它跌就很傷心，多年後升回100元立刻沽了它，這個很多小投資者一個很壞的習慣。」

說起滙豐，曾淵滄特別用它帶出長線建倉時機。1990年滙豐提出收購米特蘭銀行（Midland Bank），欲進軍國際，惟市場不賣帳而股價大跌，曾淵滄當時卻大舉入貨，買入價僅4元(未調整)。他表示，建立長期持股組合最好時機就是股災，或全民看淡之時，他坦言現在這些機會已不多，若股價處調整期，如前述的騰訊、阿里，長線投資也可買入。

不過，若以短炒為目標則可等等，確認調整期結束才入貨。他以騰訊為例，去年9月曾高見683元，至12月最低回調至592元，當股價升回調整幅度的一半（約45元），即是約630元方確定調整期結束，股價或將再創新高，適合短炒者追入。

曾淵滄不時到外地旅遊，拍攝美景。 （何家豪 攝）
曾淵滄不時到外地旅遊，拍攝美景。 （何家豪 攝）

雲遊四海 攝影為樂

以股樓皆精形容曾淵滄相信絕不為過，他擁有40年股票投資經驗，提出「曾氏通道」成捕捉牛熊市況；樓市方面，他有份創立中原樓價指數。他2013年未屆退休年齡提早離開城大，轉為特約教授，現時專欄仍散見於各大報刊，受不少讀者追捧。訪問當日，本報攝影師安排曾淵滄在戶外拍照，有途人發現他時大呼「股神」，也有小粉絲上前打招呼並請求合照。

原來要「成功捕獲」曾淵滄也不容易，他自言現在經常去旅遊，配合子女假期，周末經常兩三日「短Trip」，有長假則會離開亞洲，去年底他便與子女一家到冰島「自由行」跨年，除了欣賞極光，他說冰島還有很多東西可玩，溫泉、火山、聖誕市集等，令熱愛攝影的曾淵滄非常盡興。

相信曾淵滄「老粉絲」也知道，他不止是財經專家，同時也是一位攝影愛好者，早在1967年於英國留學時已獲當地攝影獎項。他向記者分享在冰島拍攝的作品，極光、夕陽、鄉間小屋等佳作，而且別以為是出自專業相機，他指一指手上的智能手機：「現在不用帶大相機，拿著iPhone去影就可以」。

記者 葉卓偉

相關文章：假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
10小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
8小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
10小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
政情
10小時前
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
12小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
18小時前
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
突發
12小時前
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
影視圈
18小時前