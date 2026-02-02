滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣

資深投資者曾淵滄是著名的滙豐（005）「長情股東」，該股近期屢創新高，早前一度高見138.8元，他坦言：「滙豐已經不敢推薦了，因為已歷史新高，任何股票去到歷史新高，我們都不知道它升到哪水平」，故他建議持貨的散戶不要急於沽貨。而且過去多年的蟹貨鬆綁後，再向上已無蟹貨，股價很易再被炒起，「我有朋友很多年前100元買滙豐，然後看著它跌就很傷心，多年後升回100元立刻沽了它，這個很多小投資者一個很壞的習慣。」

說起滙豐，曾淵滄特別用它帶出長線建倉時機。1990年滙豐提出收購米特蘭銀行（Midland Bank），欲進軍國際，惟市場不賣帳而股價大跌，曾淵滄當時卻大舉入貨，買入價僅4元(未調整)。他表示，建立長期持股組合最好時機就是股災，或全民看淡之時，他坦言現在這些機會已不多，若股價處調整期，如前述的騰訊、阿里，長線投資也可買入。

不過，若以短炒為目標則可等等，確認調整期結束才入貨。他以騰訊為例，去年9月曾高見683元，至12月最低回調至592元，當股價升回調整幅度的一半（約45元），即是約630元方確定調整期結束，股價或將再創新高，適合短炒者追入。

曾淵滄不時到外地旅遊，拍攝美景。 （何家豪 攝）

雲遊四海 攝影為樂

以股樓皆精形容曾淵滄相信絕不為過，他擁有40年股票投資經驗，提出「曾氏通道」成捕捉牛熊市況；樓市方面，他有份創立中原樓價指數。他2013年未屆退休年齡提早離開城大，轉為特約教授，現時專欄仍散見於各大報刊，受不少讀者追捧。訪問當日，本報攝影師安排曾淵滄在戶外拍照，有途人發現他時大呼「股神」，也有小粉絲上前打招呼並請求合照。

原來要「成功捕獲」曾淵滄也不容易，他自言現在經常去旅遊，配合子女假期，周末經常兩三日「短Trip」，有長假則會離開亞洲，去年底他便與子女一家到冰島「自由行」跨年，除了欣賞極光，他說冰島還有很多東西可玩，溫泉、火山、聖誕市集等，令熱愛攝影的曾淵滄非常盡興。

相信曾淵滄「老粉絲」也知道，他不止是財經專家，同時也是一位攝影愛好者，早在1967年於英國留學時已獲當地攝影獎項。他向記者分享在冰島拍攝的作品，極光、夕陽、鄉間小屋等佳作，而且別以為是出自專業相機，他指一指手上的智能手機：「現在不用帶大相機，拿著iPhone去影就可以」。

記者 葉卓偉

