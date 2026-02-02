假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉

2026年開局一個月，恒指曾突破28000點，黃金逼近每盎司5600美元後急回，「數碼黃金」的比特幣則維持弱勢；另一邊廂，特朗普先後對委內瑞拉、加拿大及格陵蘭步步進逼，聯儲局將有新人入主。環球政經局勢處於機會與風險並存的大變局，若此時你得到100萬元會選擇怎樣投資？《星島頭條》推出全新理財欄目《百萬倉》，將專訪各界名人，讓普羅投資者從名家部署、投資智慧中參考。「打頭陣」有著名財經專家、城大特約教授曾淵滄。

「假如今日有100萬元，你會買甚麼？」對於記者拋下這條問題，曾淵滄表示會選擇全買股票。首先，投資者應考慮年齡和風險承受能力，較年輕人士可進取一點多買科技股，若風險承受能力低或年紀較大，「資產配置是應該All In（全數押注）收息股。」曾淵滄今年雖然已74歲，但坦言自己不是很保守的人，所以他會選擇進取的科技股及保守收息股各佔一半，作攻守兼備的長線投資，「50萬元用來收息，50萬元補捉機會，買升幅比較大的國家政策股。」

若有百萬元作投資，曾淵滄認為，進取的科技股及保守收息股可各佔一半。（何家豪 攝）

晶片國產化利好中芯

他建議科技股可選騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及中芯國際（981），這3隻股票均配合內地發展人工智能、晶片的國策。騰訊及阿里均是內地最大的科技公司，體量龐大，難以被撼動。中芯方面，他則是看重晶片國產化，近日有傳中央放行科企買英偉達高端晶片，但黃仁勳上周四（29日）指中國政府並未批准其H200晶片進口。曾淵滄相信，中央不想中國科企依賴美國晶片。

問到同樣具國策概念的機械人概念股，曾淵滄直言競爭太大，就如2000年代初科網熱，大量科網股湧現，但最後只剩下幾間，「機械人現在有幾千間（公司），最後不知道哪個跑出」，例如宇樹科技的機械人去年亮相春晚，「好像比較出名，但是不一定（跑出）的，因為一種新科技，（其他公司）後來追上的機會是會很大的」，他建議投資者再觀望一兩年，待贏家跑出才押注也不遲。

曾淵滄表示，若投資本金更多不妨買樓收租，專攻學生租務市場。（何家豪 攝）

減息期兩電財息兼收

至於收息股則受惠減息，他指出美國聯儲局主席鮑威爾將任滿，「聯儲局一換人肯定要大幅度減息，我樂觀一點，覺得（今年減息）肯定不止兩次，美國金融界就低估了特朗普的決心，肯定會有很大幅度的減息。」選股方面，他認為簡簡單單選中電（002）及電能（006）就可，不選港燈（2638）是因為港燈賺的錢全部會派出去，未來增長及不上中電和電能。同時在減息大環境下，「收息股其實不只是收息，有機會股價會升。」

總結整個100萬股票倉，若以50萬元買3隻科技股，即每隻約15至18萬元左右，以上周五收市價計，可買約10手阿里（約17萬元）、3手騰訊（約18萬元）及5手中芯（約15萬元）；而2隻收息股各25萬元，可買6手中電（約22萬元）及8手電能（約24萬元），持貨合值約96.6萬元。

住宅租金料繼續上升

曾淵滄說，假若給他500萬元或1000萬元投資，他會毫不猶豫拿60%資金買樓收租，約下40%才買股票。因近年不少內地專才及學生來港，住宅物業增長速度比不上人口增速，相信住宅租金可繼續上升，可專攻學生租務市場，「政府也拿三幅地建學生宿舍」。

他留意到城大附近的又一居，現在有不少分租單位，受城大學生歡迎。該屋苑三房單位若租給家庭客，每月收租約3萬元，但分間成學生宿舍的話，整單位可住6名學生，租金收入合共可逾4萬元。翻查又一居現時三房單位約售1100萬元，未扣雜費，若租金收入4萬元，租金回報有近4.4厘。

