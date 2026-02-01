AI算力飢渴 引爆鈾礦供應崩壞 環保少女咆哮或已不比股票實際｜藍血工廠

西方的環保「大愛」敘事，在殘酷的物理現實面前，再一次露出了偽善的底褲。這一次，撕下這塊遮羞布的，不是別人，正是矽谷那班原本滿口「碳中和」的科技權貴。

ChatGPT像永遠吃不飽巨獸

進入2026年，世界忽然發現，我們面臨的不是氣候變暖的末日，而是「算力飢渴」的恐慌。OpenAI的ChatGPT像一隻永遠吃不飽的巨獸，每一句生成的廢話，背後燃燒的都是天文數字般的電力。高盛早有預言，到了2030年，全球數據中心的用電量將比2023年暴增165%。這哪裡是科技革命？這分明是一場能源掠奪戰。

那些靠天吃飯的風能、太陽能，在需要24小時全天候運轉的AI伺服器面前，就像患了情緒病的文藝青年，時有時無，難堪大任。於是，矽谷的精英們終於想起了被他們妖魔化多年的「舊情人」——核能。

微軟重啟「三哩島」核電廠

Don’t look up！微軟（Microsoft）竟然去重啟那個曾是美國核災代名詞的「三哩島」（Three Mile Island）核電廠 。當年被視為輻射惡魔的遺址，如今成了支撐AI基礎設施的聖地。亞馬遜（Amazon）和 Google也不甘後人，前者直接買下核電廠的電力，後者則押注小型模塊化反應堆（SMR）。為了餵飽AI，昔日的反核口號，如今聽來不過是過時的笑話。

在這個背景下，天然鈾——這種被遺忘已久的「清潔能源貨幣」，價格已悄然攀升至每磅89.25美元 。鈾市場正在經歷一場前所未有的「挾倉」。

西方核燃料供應鏈依賴俄羅斯

這其中的邏輯，正如早前在《當核電復辟成為文明自救的最後一着》指出，在能源轉型的十字路口，人類最終只能向物理法則低頭。現在的情況是，供應端已經徹底崩壞。全球最大的鈾礦產地哈薩克，因為缺乏提煉用的硫酸，產量大減 。西方的核燃料供應鏈，長期以來依賴俄羅斯的濃縮服務，如今地緣政治一翻臉，供應鏈即刻斷裂 。

更諷刺的是，過去十年，核電廠為了省錢，搞所謂的「欠足量投料」（Underfeeding），變相向市場釋放庫存；現在為了擺脫俄羅斯，不得不轉向「過量投料」（Overfeeding），變成了吞噬天然鈾的黑洞，每年額外抽走2,000萬磅的流動性 。

資本像囤積黃金般囤積物理鈾

這是一場完美的風暴。一邊是AI帶來的指數級需求增長，另一邊是哈薩克和加拿大礦山的產能瓶頸。再加上斯普羅特（SPUT）這種金融資本像囤積黃金一樣囤積物理鈾 ，市面上真正流通的現貨少得可憐。

許多在福島事故後簽訂的廉價核燃料合約，將在2026年集中到期。當那些公用事業的高層發現倉庫裡的鈾只夠用到明天，他們將不計代價地在現貨市場搶購。這不是投資建議，這是對人類貪婪與恐懼的精準捕捉。

站在2026年的門檻，鈾價重回100美元早已不是甚麼財經預測，而是AI時代向人類索取的入場費。想擁有上帝般的算力？請先與地下的放射性魔鬼簽訂契約。

在這場能源博弈的賭桌上，加拿大的Cameco（CCJ）自然是那位繞不開的老牌莊家，雖然它也正為產能與人手的短缺而傷腦筋，但畢竟手握全球核電廠的命脈。至於那些在阿薩巴斯卡盆地（Athabasca Basin）雪原裡伺機而動的餓狼，如NexGen（NXE）和Denison（DNN），守著高品位的礦藏，只待資本市場的一聲哨響。還有那位號稱能隨時扭開水龍頭、極具美式投機彈性的Uranium Energy（UEC），也早已在場邊熱身。

握有幾張這樣的股票，在當下，或許比聽那位瑞典環保少女的憤怒咆哮來得實際——畢竟，在一個缺電的未來，只有輻射能帶來恒久的溫暖。

