中年漢供滿樓 無債一身輕 專家提醒善用債務也有著數 「即使已屆退休 也不一定要還清按揭」

早前有中年漢在網上分享自己還清銀行按揭貸款，引發熱議。有人恭喜他供滿層樓，也有人直言不應該，有網民指繼續供樓，讓銀行繼續保留樓契，勝過放在家中或租用保險箱。理財專家、家庭理財教育學會會長林昶恆則直言，善用債務是理財策略的一環，保留一定債務未必是壞事，因現時供樓實際按息約3厘，若將可以還清按揭的資金，一半投資到高息股票或基金，一半購買年金或儲蓄保單，拉勻收息約5厘已有利可圖。

善用債務是理財策略一環

應否還清樓宇按揭經常引發討論，支持者往往不想欠銀行錢，或曾經歷上世紀80、90年代的高息環境，利息支出高，自然還清樓按著數。林昶恆理解有些人「不喜歡欠人家錢」的心理因素，但直言財務上考慮，「欠債不一定是壞事，很多大型企業擁有過千億資產仍會發債，善用債務是理財策略的一部分。」

他坦言，保留流動資金也很重要，不把按揭還清、保留多一點流動資金，萬一將來有資金周轉需要，或者投資機會來臨也可以好好把握。尤其是接近退休年齡的人士，萬一有資金需要而借錢，可能會較難申請貸款。因此即使已屆退休年齡，也不一定要還清按揭，「就算退休之後繼續有債務，只要你是有能力去應付，其實問題都不大。」

專家指，保留債務有其好處，例如接近退休年齡的人士。

高息基金搭儲蓄保賺5厘

另一方面，若手上有可還清按揭的資金，不妨善用來進行高息投資。以現時供樓實際按息約3厘計，林昶恆指出，若能投資回報率達4厘的產品，已經能夠製造正息差。他舉例坊間的年金或儲蓄人壽保單，以中長期來計有4厘以上機會很大。環球資產派息基金也是好選擇，它們包含房託基金、高收益債券等，穩健型的產品也有5至6厘回報，進取型更可達8至10厘。「如有100萬元可還清按揭，可考慮將一半投資高息股票或基金，一半購買年金或儲蓄保單，整體風險就安全很多」，回報拉勻亦有5厘左右。

年初買扣稅年金享優惠

林昶恆補充說，大家亦可動用部分資金買坊間的扣稅年金，「雖然息率不特別高，大約3厘多左右，但因為有扣稅優惠，我又省了一些稅。」各大金融機構的扣稅年金產品往往在年初提供額外優惠，吸引市民稅務年度完結前購買，他建議大家可看準機會投保。

對於有網民意見指，保留樓按，並每月僅供款1000至2000元，可讓樓契繼續留給銀行保管，因為把樓契存放在家，怕失竊或火警，租用銀行保險箱則輪候時間長。林昶恆說他過往也有這樣做，即使已沒有需要借錢，也在銀行造一個低額按揭，將樓契存放在銀行。但他近年成功租用銀行保險箱，一年費用約2000元，較繼續保留低額按揭的利息更便宜。

金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素

相關文章：金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素

相關文章：「雙租族」嘆成減稅N無人士 不想輸錢賤賣原有物業 硬食市區貴租

相關文章：月入10萬新手父母 盈餘3.8萬冀儲留學基金 專家：月供ETF拒做投資「黑仔王」

相關文章：丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入

相關文章：大學生月花1.48萬遭父母指責「大洗」 靠投資應付支出 反問「一個月用幾多先合理？」

相關文章：定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流

相關文章：45歲單身女冀10年後退休 每月被動收入2.6萬 專家稱租樓變數大 籲買樓或移居大灣區