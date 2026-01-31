銀價癲升 有散戶高追「末日期權」 最後慘輸99% 慨嘆：點解世界對我咁殘酷

黃金及白銀遭遇史詩式暴跌，其中現貨銀一度低見73.6525美元，單日最多大瀉36%。由日前創下的每盎司121.65美元歷史高位，最新跌至85.19美元，自高位計亦累挫近三成。有散戶在社交平台分享其白銀ETF的看漲期權暴跌99%，自嘲已成「韭菜」。

現貨銀今年自71美元拾級而上，接連衝破多個整數關口，在1月28日高見121.65美元歷史高位，今年來最多曾升近70%。在銀價越升越有期間，不少投資者被吸引入場。

見銀價日日升博一博

有散戶在社交平台分享自己買入白銀ETF（SLV）看漲期權，他說「眼見（銀價）日日升唔識回調，仲話年尾去到二百蚊」，於是把心一橫博一博，期望可賺取屋租等生活費。

有散戶分享自己的白銀ETF期權暴跌99.6%。（網上圖片）

他分享自己買入「末日期權」、於1月30日到期，行使價101美元，坦言昨日賺到一筆屋租但沒有沽出，經過一夜暴挫，由於已跌穿行使價，該期權價格已跌至0.01美元，較其平均成本2.55美元暴跌99.6%，他坦言：「點解世界對我咁殘酷，想賺粒糖點知輸間廠」。

本金僅夠買「末日期權」

有人問為何這麼大膽要買「末日期權」，該散戶回應指戶口只剩數百元，僅夠錢買兩三日後到期的期權。他也坦言自己在賭博，「冇錢先去賭末日期」，因為若他買「正股」的白銀ETF，即使銀價暴跌、該ETF大跌28%，仍可繼續持有博反彈，不至於輸光。雖然這位散戶買期權大輸99%，但他沒有透露買了多少張，損失金額有多大。

前聯儲局理事沃什獲提名下任聯儲局主席。

今輪貴金屬拋售潮，主要觸發因素是特朗普宣布提名沃什出任聯儲局主席。市場普遍認為沃什是鷹派人士，並視為最堅定的「通脹鬥士」。Evercore ISI副董事長Krishna Guha指，沃什的提名有助於穩定美元，並降低美元持續走弱的單邊風險，從而挑戰「貨幣貶值交易」的邏輯，這也是金銀大幅下跌的原因。

分析料投機者「被迫拋售」

Miller Tabak股票策略師Matt Maley相信，大部分投資者可能是「被迫拋售」。因白銀最近一直是「即日鮮」交易者和其他短期交易者最熱門的資產，白銀積累了一些槓桿，「情況正變得瘋狂」。

BRI Wealth Management投資主管Toni Meadows則認為，白銀是先行反映黃金的走向，「白銀下跌並不令人意外」，他指金價升至5,000美元水平的過程「太過輕鬆」，雖然央行買金推動了長期升勢，但近幾個月這一趨勢已經減弱。

