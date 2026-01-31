Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銀價癲升 有散戶高追「末日期權」 最後慘輸99% 慨嘆：點解世界對我咁殘酷

投資理財
更新時間：18:25 2026-01-31 HKT
發佈時間：18:25 2026-01-31 HKT

黃金及白銀遭遇史詩式暴跌，其中現貨銀一度低見73.6525美元，單日最多大瀉36%。由日前創下的每盎司121.65美元歷史高位，最新跌至85.19美元，自高位計亦累挫近三成。有散戶在社交平台分享其白銀ETF的看漲期權暴跌99%，自嘲已成「韭菜」。

現貨銀今年自71美元拾級而上，接連衝破多個整數關口，在1月28日高見121.65美元歷史高位，今年來最多曾升近70%。在銀價越升越有期間，不少投資者被吸引入場。

見銀價日日升博一博

有散戶在社交平台分享自己買入白銀ETF（SLV）看漲期權，他說「眼見（銀價）日日升唔識回調，仲話年尾去到二百蚊」，於是把心一橫博一博，期望可賺取屋租等生活費。

有散戶分享自己的白銀ETF期權暴跌99.6%。（網上圖片）
有散戶分享自己的白銀ETF期權暴跌99.6%。（網上圖片）

他分享自己買入「末日期權」、於1月30日到期，行使價101美元，坦言昨日賺到一筆屋租但沒有沽出，經過一夜暴挫，由於已跌穿行使價，該期權價格已跌至0.01美元，較其平均成本2.55美元暴跌99.6%，他坦言：「點解世界對我咁殘酷，想賺粒糖點知輸間廠」。

本金僅夠買「末日期權」

有人問為何這麼大膽要買「末日期權」，該散戶回應指戶口只剩數百元，僅夠錢買兩三日後到期的期權。他也坦言自己在賭博，「冇錢先去賭末日期」，因為若他買「正股」的白銀ETF，即使銀價暴跌、該ETF大跌28%，仍可繼續持有博反彈，不至於輸光。雖然這位散戶買期權大輸99%，但他沒有透露買了多少張，損失金額有多大。

前聯儲局理事沃什獲提名下任聯儲局主席。
前聯儲局理事沃什獲提名下任聯儲局主席。

今輪貴金屬拋售潮，主要觸發因素是特朗普宣布提名沃什出任聯儲局主席。市場普遍認為沃什是鷹派人士，並視為最堅定的「通脹鬥士」。Evercore ISI副董事長Krishna Guha指，沃什的提名有助於穩定美元，並降低美元持續走弱的單邊風險，從而挑戰「貨幣貶值交易」的邏輯，這也是金銀大幅下跌的原因。

相關文章：黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」

分析料投機者「被迫拋售」

Miller Tabak股票策略師Matt Maley相信，大部分投資者可能是「被迫拋售」。因白銀最近一直是「即日鮮」交易者和其他短期交易者最熱門的資產，白銀積累了一些槓桿，「情況正變得瘋狂」。

BRI Wealth Management投資主管Toni Meadows則認為，白銀是先行反映黃金的走向，「白銀下跌並不令人意外」，他指金價升至5,000美元水平的過程「太過輕鬆」，雖然央行買金推動了長期升勢，但近幾個月這一趨勢已經減弱。

相關文章：黃金白銀歷史性崩盤後 芝商所提高金銀交易保證金

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
影視圈
9小時前
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
7小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
02:26
上環日圓劫案｜周一鳴：6人被捕 一名日籍漢充當內應 起回部分贓款
突發
6小時前
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
2026-01-30 15:29 HKT
$200多元棄地上 黃竹坑商場有錢無人執 憂「跌錢黨」設陷阱？ 路人反應震碎網民三觀｜Juicy叮
$200多元棄地上 黃竹坑商場有錢無人執 憂「跌錢黨」設陷阱？ 路人反應震碎網民三觀｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了
昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了
影視圈
8小時前
油缸車與巴士相撞。網上圖片
秀茂坪九巴與油缸車相撞 3人受傷　巴士下層損毀嚴重
突發
5小時前
美已婚女老師與17歲男生不倫戀 趁夫打獵邀回家激戰 法庭咁判
即時國際
14小時前