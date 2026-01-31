Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃金白銀歷史性崩盤後 芝商所提高金銀交易保證金

投資理財
更新時間：16:21 2026-01-31 HKT
發佈時間：16:21 2026-01-31 HKT

在黃金和白銀遭遇數十年來最大跌幅後，芝加哥商品交易所集團(CME Group)正提高紐約商品交易所(Comex)黃金和白銀期貨的保證金要求。

芝商所發聲明表示，黃金保證金將從目前非高風險狀況下的6%提高至標的合約價值的8%。高風險狀況下的保證金將從目前的6.6%提高至8.8%。

根據聲明，白銀保證金將從目前非高風險狀況下的11%提高至15%，而高風險狀況下的保證金將從目前的12.1%提高至16.5%。鉑金和鈀金期貨的保證金也將提高。

或淘汰小型參與者

這項變更將在周一收盤時生效，是在「對市場波動性進行正常審查以確保足夠的抵押品覆蓋」後實施的。這將意味想要交易黃金、白銀、鉑金和鈀金期貨的投資者需要提供更多抵押品。雖然交易所在合約大幅上漲、下滑或極度波動時常規性地提高保證金，但最新舉措可能會進一步淘汰沒有足夠現金的小型參與者。

本周較早時候，芝商所在白銀、鉑金和鈀金價格飆升後已提高了這些期貨的保證金要求。

相關文章：黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」

 

