黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」

金價暴跌，曾低見每盎司4,683美元，一度下挫12%，是自上世紀80年代初以來最大單日跌幅；自日前5,595美元歷史高位計，曾挫16%。白銀單日更出現36%的記錄性跌幅。分析相信，今輪貴金屬全面性拋售潮，主因是特朗普宣布提名沃什(Kevin Warsh)出任聯儲局主席，一方面因沃什被視為「鷹派」，另一方面是緩解了對聯儲局獨立性的憂慮，令美元轉強。有分析亦指，期權市場的「伽馬擠壓」(Gamma Squeeze)現象正在加劇黃金的跌勢。

現貨金周五收跌8.9%，收報每盎司4,894.23美元；白銀重挫26%，收報每盎司85.20美元。銅價同樣大跌，倫敦銅價從周四創下的每噸14,000美元紀錄高位回落，下跌3.4%至每噸13,157.50美元。

前聯儲局理事沃什獲提名下任聯儲局主席。

沃什獲提名顛覆金市邏輯

今輪貴金屬拋售潮，主要觸發因素是特朗普宣布提名沃什出任聯儲局主席。市場普遍認為沃什是鷹派人士，並視為最堅定的「通脹鬥士」。Evercore ISI副董事長Krishna Guha指，沃什的提名有助於穩定美元，並降低美元持續走弱的單邊風險，從而挑戰「貨幣貶值交易」的邏輯，這也是金銀大幅下跌的原因。

沃什長期被視為「鷹派」人物

道富投資管理公司全球黃金和金屬策略主管Aakash Doshi指出，特朗普宣布沃什為下任聯儲局主席人選對美元是利好，對貴金屬是利空。這一因素可能因月底資產重新平衡而進一步加劇。

紓緩對聯儲局獨立性疑慮

東方匯理資產管理首席投資總監Vincent Mortier則表示，沃什具有相當傳統的履歷，或可紓緩市場對聯儲局獨立性的疑慮，對美元帶來正面作用。

貴金屬公司Heraeus交易主管Dominik Sperzel表示，金市波動性非常極端，周五5,000美元和100美元的心理阻力水平已多次被跌穿，「我們需要為過山車行情的繼續做好準備。」

有分析指，沃什或可紓緩對聯儲局獨立性的疑慮，對美元帶來正面作用。

日前美國總統特朗普表示願意讓美元貶值，促使不少投資者大舉投資貴金屬，但沃什獲提名後，鷹派的政策預期令美元走強，彭博美元現貨指數周五上漲0.9%。美元強，以美元計價的貴金屬對於用其他國家貨幣的投資者來說更加昂貴，因而打壓貴金屬需求。

金價回調觸發獲利盤湧現

事實上，承接去年強勢屢創，金價今年1月曾上漲20%以上，逼近5600美元，不少分析均指金市本應要回調。華僑銀行策略師Christopher Wong表示，沃什獲提名就像市場等待的藉口之一，藉此消化那些拋物線式的走勢。

渣打全球貿易研究主管Suki Cooper亦表示，貴金屬市場本應需要回調，聯儲局主席的提名以至宏觀資金流向都是誘發因素，無論是美元走勢和實質息率，都令投資者決定先行獲利。

期權「伽馬擠壓」加劇跌勢

另一方面，道富的Doshi指出，期權市場的「伽馬擠壓」(Gamma Squeeze)現象或加劇金價跌勢。所謂「伽馬擠壓」是一種技術性市場現象，當期權交易商需要在價格變動時調整其對沖頭寸以保持投資組合平衡時發生。

隨著金價過去幾周快速上升，不少投資者爭相買入黃金認購期權，導致期權賣方必須通過購買更多期貨來對沖風險，進一步推高價格。不過當金價開始下跌時，相同的機制以相反方向運作，期權交易商必須賣出期貨以保持投資組合平衡，結果加速價格下跌，形成下跌螺旋。

在SPDR黃金股票ETF，有大量期權持倉在465美元和455美元水平於周五到期，而在Comex上，3月和4月的大量期權持倉位於5,300美元、5,200美元和5,100美元水平。

有期權投資者押注金價反彈

值得注意的是，儘管金價暴跌，但Cboe Global Markets數據顯示投資者實際上增加了看漲頭寸，湧入認購期權押注金價反彈。在Comex市場，有近1,500份12月15,000/20,000美元的看漲期權價差交易成交。同時，SPDR黃金股票ETF上出現2027年1月到期、執行價為500美元/335美元的大額看跌期權價差交易，交易量達13,000 x 39,000手，可能反映部分市場參與者正為長期下跌進行布局。Doshi指，雖然技術指標顯示金價可能進一步走弱，但這將是「一個買入機會，因為結構性和戰術性動態仍然有利於在2026年配置黃金。」

