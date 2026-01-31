海洋蘊藏50億噸黃金 為現存量逾2萬倍 日企研新提煉技術 恐令金價崩盤

在地緣政治升溫及全球「去美元化」的浪潮下，黃金作為避險資產被追捧，國際金價近期屢創新高，現貨金價近日一度衝上接近每盎司5,600美元歷史高位後才急回。香港時間周五下午更急跌至5000美元左右，因前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）獲提名為下任主席，過去他立場偏鷹，以及行事作風穩健，外界相信將利好美元。除了以上利淡金價因素，日前有報道指，日本正研發利用特殊的藻類從海水中提取黃金，有分析指此技術一旦成功商業化，黃金將不再是稀缺資產，勢令金價進一步下跌。

原理驗證可行 只待商業化

據《Business Insider Japan》報道，日本重工業巨頭IHI正研發利用特殊的藻類從海水中提取黃金，若此技術能實現商業化，將釋放海洋中高達50億噸的黃金儲備。據IHI主任研究員福島康之透露，團隊已耗時近10年開發「生物吸附法」（Biosorption），利用一種源自日本東北溫泉的特殊藻類，可將原本溶於水的黃金轉化為固體金粒。福島坦言，「技術原理已驗證可行，如今只待商業化，若未來能從海中取金，金價確實有下行壓力。」

福島團隊發現，該溫泉藻類能在強鹼性的環境生存，其成分可觸發化學反應，將海水中以「氯化金」形式存在的黃金還原為金屬單質。福島康之指，「黃金是電離傾向最低的，最容易被還原。」

黃金在電子產業需求龐大，一旦供應大增，全球供應格局將徹底改變。

「石油業隨技術進步開採增加」

在實驗室的條件下，5克乾藻最高可吸附0.5克黃金。但現實中，吸附量可能僅為十萬分之一，甚至百萬分之一，因此每噸海水僅含千萬分之一克黃金。過去海上試驗更因藻體遭海生物啃食而失敗。福島表示，要讓海水提金具商業價值，金價恐怕需再漲100倍，即突破每盎司百萬美元才值得。因此，IHI正轉向更可行場景，如應用於溫泉水、礦山廢水等高濃度水源。

值得留意的是，福島強調，黃金耐腐蝕、導電佳，電子產業需求龐大，只因價格高昂受限。一旦供應大增，供應格局將徹底改變。

有數據稱現時已開採18萬噸黃金，地下僅剩5萬噸。但福島指，該說法忽略關鍵變數，因「可採儲量」取決於當前技術與金價。他解釋，許多低品位礦因成本過高被棄置，但若金價上漲或技術突破，這些廢石便成寶藏，「就像石油業，隨著技術進步，可開採資源持續在增加。」

而真正的潛在資源，藏於海洋。科學界普遍估算，全球海水溶解約50億噸黃金，是人類至今開採總量的逾2萬倍。

構想非幻想 重拾諾貝爾得主難題

事實上，此構想並非天馬行空。早在100年前，發明合成氨技術的德國諾貝爾化學獎得主Fritz Haber，為了償還德國在一戰後的巨額賠款，曾試圖攻克此難題，最終因成本過高而慘敗。

福島康之坦言，他在中學時期讀到這段科學史時便深受啟發。雖然Haber失敗了，但自1970年代起，科學家陸續發現酵母及真菌具有還原金屬的能力，為這項實驗帶來新轉機。

