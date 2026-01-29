44%用戶憂買二手精品遇詐騙 Carousell推腕錶認證服務 商戶實體店交收

港人對二手奢侈品網上交易有戒心，二手交易平台Carousell調查顯示，44%用戶憂慮詐騙風險，不會貿然於平台上購買高價格的物品，亦有31%受訪者擔心購買二手精品時遇到冒牌貨。Carousell藉此宣布，推出了認證精品腕錶服務，為二手精品腕錶提供更安全的交易環境。

認證商品獲頒專屬徽章

Carousell表示，為正視用戶回饋及意見，立即針對問題全面開發解決方案，鑑於二手精品腕錶需求常年高漲，於是推出了「Certified Luxury Watches認證精品腕錶」服務。通過審核後的合作商家將獲頒「Certified Luxury Watches」專屬徽章，用戶搜尋腕錶時將會出現專屬頁面，選購物品後可先透過聊天功能聯絡合作商家，其後將獲安排親臨實體店舖進行試戴、檢查手錶狀況及詢問細節，整個交易均在店內完成。

服務上線一周查詢量增2倍

Carousell香港市場發言人Angel Koh表示，服務推出首周，用戶向合作商家查詢量上升200％，期望有關服務在精品腕錶收得成效，並逐步推展相同服務至其他類別上，令該平台的認證服務成為未來二手精品交易的新標準。

商戶需4.5分 擁正版正貨承諾

Carousell指出，認證服務有別於其他二手精品腕錶交易平台，Carousell特別聚焦「合作商家驗證」，透過嚴格審核挑選信譽質素兼備的可靠商家，當中評估標準包括：

經由香港稅務局進行商業登記，並設有實體店，買家可親身到訪完成交易

維持平台4.5或以上評分

沒有誤導性聲明或欺詐刊登記錄

獲知識產權署授予「正版正貨承諾」自願性計劃認證

遵循Carousell的檢驗清單與季度審查，以確保持續符合規定

該平台又指，合作商家所發售的腕錶均通過嚴謹審核，涵蓋四大精品腕錶專業驗證準則：

齊全配件及證明文件

盒子、小冊子、吊牌、保修卡、鏈節及配件均根據型號及年份進行核實。 序號及參考編號

錶殼、錶鏈、錶扣及保修卡上的編號均會檢查，以確保與生產時期一致。 實物及微觀檢驗

仔細檢查腕錶重量、錶殼修飾、邊緣、錶冠及錶管、刻字、鏡面、錶盤、指針、錶圈及機芯修飾—細節無遺。 機芯及防水功能

機芯及自動盤均經仔細檢查，並測試計時準確度及防水性能。

Angel Koh表示，目前已有多家本地知名二手精品腕錶商家加入認證精品腕錶服務，不少合作商家均表示服務推出不久已收成效，線上曝光大幅提升，帶動更多用戶先在平台詳細瀏覽腕錶資訊，再親臨店舖親身鑑賞實物，從而產生更高品質的潛在客戶。