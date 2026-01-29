恒生黃金ETF今上市 一度大升15% 港首隻ETF提供銀行實物黃金贖回

恒生黃金ETF（3170）今日在港交所上市，為全港首隻可於銀行兌換實物黃金的ETF，入場門檻低，以該股首次發行價格16元計，每手50股，入場費僅800元。恒生投資表示，未來亦會考慮為此ETF增加代幣化非上市類別基金單位選擇，滿足各類型投資者的需要。

根據介紹，該ETF投資目標是於扣除費用及開支前，提供與LBMA上午金價表現相符的投資回報，管理費每年0.25%，全年經常性開支比率為每年0.4%，基金經理為恒生投資，受託人則是滙豐機構信託服務（亞洲）。該股今早開市曾高見18.4元，大升15%；暫報17.49元，續升逾9%。

許正宇：有助市場增長與創新

財經事務及庫務局局長許正宇在上市儀式上致辭時表示，恒生黃金ETF的上市，充分支持將香港發展為國際黃金交易樞紐的願景，有助於香港黃金市場的增長與創新。該ETF探索透過持牌數字資產交易平台分銷，將有助連接傳統與數碼金融，發掘新機遇，而且這項發展與行政長官於2025年施政報告提出要推動構建世界級國際黃金交易市場的目標高度一致。



恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹則表示，這是該行一個重要里程，標誌著恒生投資在加強ETF產品組合，以及為投資者擴展投資方案方面邁出了一大步，同時體現致力推動香港成為領先國際黃金交易樞紐的承諾。