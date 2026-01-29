金價瘋狂破頂見5600美元 目標價最癲嗌1萬美元 特朗普稱龐大艦隊前往伊朗

地緣政治持續緊張，加上美匯走弱，貴金屬價格近日屢破頂。現貨金今早曾突破每盎司5500美元，最高見5,598.88美元，其後回落，暫報5,487美元；現貨白銀亦升勢凌厲，今早曾見119.44美元，暫報117.78美元。有分析預期國際局勢對貴金屬市場影響加劇，價格仍未見頂，銀價有機會上探每盎司170美元，金價則有望觸每盎司6,000美元。SBG Securities更指出，若美國聯儲局貨幣政策更寬鬆，金價年底甚至有望飆至每盎司1萬美元。

伊朗回應指武裝力量已高度戒備

中東局勢持續升溫，美國總統特朗普在社交媒體上表示，一支龐大艦隊正前往伊朗，並已準備好迅速執行任務，若有必要將展現猛烈攻勢，希望伊朗能迅速回到談判桌，達成一項公平且合理的協議。伊朗外長則回應指，伊朗武裝力量已處於高度戒備狀態，將對任何針對伊朗領土、領空和領海的侵略作出迅速而果斷的回應。

花旗料銀價3個月內見150美元

花旗分析師預計，中國強勁買盤勢頭將持續，認為銀價要升至更高，才能促使現有持貨者拋售，料現貨白銀價格將在3個月內創150美元新高。該分析師又指，如金銀價比回落到2011年低位32比1，白銀價格可能升至170美元。

新手勿跟風白銀 或先入手黃金

獨立外匯分析師盧楚仁亦對此分析表示認可，料現貨銀第一季有望升見125美元，第二季睇150美元，但呼籲散戶或新手不要跟風入市，因白銀波動「瘋狂」，建議先從波動相對平穩的黃金入手累積經驗。對於金價後市，盧楚仁認為黃金仍處上升區間，今年或可上探6,000美元。

此外，SBG Securities看得最好，認為若聯儲局今年減2次息，金價年底可見7,000美元；若儲局取態更加鴿派至減3次息，金價甚至可叩1萬美元大關。

黃金相關股方面，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻指，若投資者過去一周已佈局金銀相關股份，建議現階段先「食胡」，因當前金銀升幅已偏離理性，須防範後市波動風險。

